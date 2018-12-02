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"Bor bileşikleri prostat kanserinin tedavisinde kullanılabilir"

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hayati Türkmen:- "Bizim bulgularımızda yeni sentezlediğimiz bor bileşiklerinin prostat kanserinin tedavisinde de kullanılabileceğini işaret ediyor fakat prostat kanserinin nedenlerinin çok farklı olması sebebiyle hangi düzey ve hangi noktada etkin olabileceği konusunda çalışmalarımız devam ediyor" - "Bor bileşiğinin tedavi amaçlı daha etkin olabileceğini, cerrahi müdahaleye gerek kalmadan hem tedavi hem de koruyucu amaçla kullanabileceğini düşünüyoruz"

02 Aralık 2018 Pazar 12:15
"Bor bileşikleri prostat kanserinin tedavisinde kullanılabilir"

İZMİR (AA) - Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hayati Türkmen, yürüttükleri çalışmada, sentezledikleri bor bileşiklerinin prostat kanserinin tedavisinde kullanılabileceğine işaret ettiğini ancak hangi düzey ve noktada etkin olabileceği konusunda çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Ege Üniversitesinden (EÜ) yapılan açıklamaya göre, EÜ Fen Fakültesi Kimya Bölümü Anorganik Kimya Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Türkmen ve lisansüstü öğrencilerinden oluşan araştırma ekibi, iyi huylu prostat büyümesindeki iltihaplanmanın bor türevleri kullanılarak durdurulmasına yönelik başlattıkları projeyi tamamladı.

Çalışmaya ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Türkmen, bor sahasında yaşayan erkekler üzerinde yapılan çalışmalarda doğal yolla alınan bor miktarının 6,5 miligram civarında prostatı engellediğinin bilindiğini ifade etti.

Manisa Celal Bayar Üniversitesinde görevli öğretim elemanlarının da katkı sağladığı çalışmanın üç yıl sürdüğünü aktaran Prof. Dr. Türkmen, sentezledikleri yeni bor bileşikleri için "yeni bir buluş" olarak patent başvurusunda bulunduklarını kaydetti.

Prof. Dr. Türkmen, iyi huylu prostat tümörünün yol açtığı iltihaplanmanın engellenmesinde yeni sentezlenen bor bileşiklerinin etkin olabileceğini anlatarak, şu bilgileri verdi:

"İyi huylu prostat büyümesi, her üç erkekten birisinin başına gelen bir olay. 40'lı yaşlarda başlayıp 50'li yaşlarda daha sık görülen bir hastalık. Bu hastalığa yakalandıktan sonra daha çok cerrahi işlemler yapılıyor, ilaçla tedavi işlemleri yok. İyi huylu prostat konusunda sahadan aldığımız verilerle laboratuvar verileri örtüşüyor. Ülkemiz bor bakımından zengin olduğu için böyle bir çalışma yaptık. Bizim bulgularımızda yeni sentezlediğimiz bor bileşiklerinin prostat kanserinin tedavisinde de kullanılabileceğini işaret ediyor fakat prostat kanserinin nedenlerinin çok farklı olması sebebiyle hangi düzey ve hangi noktada etkin olabileceği konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bor bileşiğinin tedavi amaçlı daha etkin olabileceğini, cerrahi müdahaleye gerek kalmadan hem tedavi hem de koruyucu amaçla kullanabileceğini düşünüyoruz."

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da araştırma ekibini ziyaret ederek, başarı diledi.

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 12:15
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