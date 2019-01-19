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Bonus sahipleri "yarıyıl alışverişinden" bonus kazanacak

Bonus sahipleri sömestir tatilinde yapacakları alışverişlerinden 20 TL bonus kazanıyor

19 Ocak 2019 Cumartesi 11:44
Bonus sahipleri "yarıyıl alışverişinden" bonus kazanacak

İSTANBUL (AA) - Garanti Bankası Bonus sahipleri "Sömestir Kampanyası" kapsamında, 19 Ocak-3 Şubat'ta Bonus üyesi işyerlerinden kırtasiye, oyuncak ve eğlence sektörlerinde yapacakları her 100 TL harcamaya 10 TL, toplamda 20 TL bonus kazanıyor.

Garanti Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, okullarda ilk yarıyılın sona ermesiyle birlikte sömestir heyecanı yaşanırken, Bonus tatil keyfini fırsata dönüştürüyor. Garanti Bankası Bonus sahipleri Sömestr Kampanyası kapsamında, 19 Ocak- 3 Şubat'ta, Bonus üyesi işyerlerinden kırtasiye, oyuncak ve eğlence sektörlerinde yapacakları her 100 TL harcamaya 10 TL, toplamda 20 TL bonus kazanıyor.

Kart sahipleri kampanyaya BonusFlaş uygulamasından “Hemen Katıl” butonunu tıklayarak katılabiliyor. Kampanyada kazanılan bonuslar 6 Şubat ila 16 Şubat'ta kullanılırken, bu süre içinde kullanılmayan bonuslar geri alınıyor.

Sömestir tatili boyunca Bonus Platinum kart sahipleri de Duty Free veya yurt dışı alışverişlerini fırsata dönüştürüyor. Bonus Platinum kullananlar kampanya kapsamında, yurt dışında yapacakları ilk 250 TL veya üzeri harcamaya 25 TL, yurt içi veya yurt dışında tek seferde yapacakları ilk 250 TL Duty Free alışverişine de 25 TL bonus kazanıyor. Bonus Platinum sahipleri kampanyaya sadece BonusFlaş üzerinden katılabiliyor.

Miles&Smiles kredi kartı sahipleri de Sömestir Kampanyası kapsamında fırsatlardan yararlanıyor. Kart sahipleri 19 Ocak ile 3 Şubat arasında Miles&Smiles American Express kredi kartlarıyla otel, araç kiralama sektörleri veya Duty Free’lerden yapacakları 3 bin TL ve üzeri harcamalarında toplamda 5 bin mil kazanıyor.

Ayrıca, Miles&Smiles kredi kartı sahiplerinin 18-25 Ocak'ta oyuncak, kırtasiye ve eğlence sektörlerinden tek seferde yapacağı ilk 150 TL ve üzeri harcamalarına ekstra 250 mil hediye ediliyor. Kampanyaya katılmak isteyenlerin ilk harcamalarından önce BonusFlaş uygulamasından “Hemen Katıl” butonuna tıklamaları yeterli oluyor.

American Express Card sahipleri ise 31 Ocak tarihine kadar geçerli olacak kampanyada, toplam bin TL ve üzeri giyim, kozmetik ve aksesuar harcamalarına 40 bin MR Puan hediye ediliyor. Kampanyaya katılmak isteyenlerin ilk harcamadan önce “GİYİM” yazıp yurt içinden 3340’a, yurt dışından “+905327523340” numaralı telefona SMS göndermeleri veya BonusFlaş’tan “Hemen Katıl ” butonuna tıklamaları yeterli oluyor.

American Express Card sahipleri aynı zamanda 18 Ocak ile 17 Şubat arasında yurt dışı alışverişlerinde de 70 bin MR Puan kazanıyor. Kart sahipleri 300 TL ve üzeri ilk 4 yurt dışı harcamasına 10 bin MR puan, 5. harcamaya 30 bin MR puan, toplamda da 70 bin MR puan kazanabiliyor. Bu kampanyadan yararlanmak isteyenlerin de ilk harcamadan önce “YURTDISI” yazıp yurt içinden 3340’a, yurt dışından “+905327523340” numaralı telefona SMS göndermeleri veya BonusFlaş’tan “Hemen Katıl” butonuna tıklamaları yeterli.

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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 11:44
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