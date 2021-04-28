Bonn’daki Türk Spor Kulübüne Allah ve Peygamberimize hakaret içeren ırkçı saldırı
Almanya'nın eski başkenti Bonn'da bulunan Türk İşçileri Derneği spor kulübüne İslam düşmanlığı içeren ırkçı yazılı saldırı yapıldı.
Bonn’un Tannenbusch mahallesi Hohe Sokağı’ndaki spor alanında bulunan Türk İşçileri Derneği spor kulübü derneğine ait tesislerin duvarına Allah ve Peygamberimiz Hz. Muhammed’e yönelik hakaret ve İslam düşmanı içerikli yazılar yazıldı.
Tesislerin duvarlarına ayrıca, hakaret içerikli resimlerin resimlerin de yer aldığı yazılarla birlikte “Kürtlerin bir ülkesi yok” şeklinde yazılar yazıldı.
Dernek Başkanı Bülent Buğdaycı yaptığı açıklamada durumu polise bildirdiklerini, polisin gelerek zabıt tuttuğunu bilirdi. Buğdaycı, olay yerinde yemek yenildiğinin tespit edildiğini, polisin olay yerinde bulunan bir yemek servisi irsaliyesinden hareketle muhtemel sucuları tespit emeye çalıştığını söyledi.
1964 yılında kurulan Türk İşçileri Derneği spor kulübü (Verein Türkischer Arbeitnehmer) Almanya’da kurulan ilk spor kulüpleri arasında yer alıyor.
Spor tesislerinin bulunduğu alanda geçen ramazan baramında, bayram namazı kılınmıştı. Aynı yere üç hafta önce de PKK yazıları yazılmıştı.