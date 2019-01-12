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Bongo'nun Gabon'a döneceği iddiası

Yeni başbakan atayan Cumhurbaşkanı Ali Bongo'nun kurulacak hükümet üyelerinin yeminini kabul etmek için ülkesine döneceği ileri sürüldü

12 Ocak 2019 Cumartesi 19:21
Bongo'nun Gabon'a döneceği iddiası

DAKAR (AA) - Afrika ülkesi Gabon'da, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle 24 Ekim'den bu yana yurt dışında bulunan Cumhurbaşkanı Ali Bongo'nun ülkesine döneceği iddia edildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Cumhurbaşkanı Bongo, 6 ve 27 Ekim'de düzenlenen milletvekili seçimlerinin sonuçlarını göz önüne alarak Julien Nkoghe Bekale'yi yeni başbakan olarak atadı. Bekale'nin atanmasının ardından iktidardaki Gabon Demokratik Partisi'nin Genel Sekreteri Faustin Boukoubi de Ulusal Meclis Başkanı seçildi.

Hükümet kaynakları, rahatsızlığı nedeniyle 80 gündür ülke dışında olan Cumhurbaşkanı Ali Bongo'nun, kurulacak hükümet üyelerinin yeminini kabul etmek için kısa süre içinde Gabon'a döneceğini ileri sürdü.

Gabon'da 7 Ocak sabahı Ulusal Radyo'yu işgal eden bir grup asker, bildiri okuyarak yönetime el koyduklarını duyurmuştu.

Bildiride, halen tedavi için gittiği Fas'ta bulunan Bongo'nun sağ elini oynatamadığı ve sadece iyi dileklerini paylaştığı yılbaşı mesajının hayal kırıklığı oluşturduğu, cumhurbaşkanının sorumluluklarını yerine getiremeyeceğini gösterdiği ifade edilmişti.

Darbeci askerlere yapılan müdahalede çıkan çatışmada darbecilerden 2'si ölmüş, 7'si de tutuklanmıştı.

Ekim 2009'dan bu yana görev yapan Bongo, konferansa katılmak için Suudi Arabistan'a gittiği 24 Ekim'de rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Felç geçirdiği, Kral Faysal Hastanesi'ndeki operasyon sonrası suni komaya sokulduğu ortaya çıkan Bongo iyileşmeye başlayınca Fas Kralı 6. Muhammed'in davetini kabul ederek tedavisinin devamı ve rehabilitasyon süreci için 29 Kasım'da Fas'ın başkenti Rabat'a gitmişti.

Taburcu olduğu 6 Aralık'tan bu yana Rabat'ta bulunan Bongo, yeni yıl mesajını oradan yayımlamıştı.

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Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 19:21
  1. Cumhurbaşkanı Ali Bongo
  2. Gabon
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