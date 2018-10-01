0553 313 94 23

Bondarev: Rusya Suriye’de 112 asker kaybetti

Rusya Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkanı Bondarev, Rusya’nın Suriye’de operasyonlara başlamasından bu yana 112 Rus askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

01 Ekim 2018 Pazartesi 08:02
Bondarev: Rusya Suriye’de 112 asker kaybetti

Bondarev, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Suriye’de operasyonlara başlamasının üçüncü yıl dönümü nedeniyle basın açıklaması yaptı. Sovyetler Birliği döneminde Afganistan’da ilk üç yıl içinde yaklaşık 4 bin 800 asker, en az 60 tank ve 400 zırhlı araç ile 15 uçak, 97 helikopter kaybettiklerini hatırlatan Bondarev, "Halihazırda silahlı kuvvetlerimiz Suriye’de 112 asker kaybetti. Bu askerlerin yaklaşık olarak yarısı An-26 uçağı kazası ve İl-20 uçağının vurulmasıyla öldü. Ayrıca 8 uçak, 7 helikopter ve bir kaç zırhlı araç kaybettik." dedi.

Bondarev, 2003-2006 yıllarında Irak’ta gerçekleştirdiği operasyonlarda ABD liderliğindeki koalisyonun 2 bin 515 asker, 10-20 civarında tank, en az 50 zırhlı araç, 15 uçak ve yaklaşık 80 helikopter kaybettiğini aktardı.

Rus An-26 tipi askeri nakliye uçağı bu yıl 6 Mart’ta Hmeymim askeri hava üssünde teknik nedenlerle düşmüş, içinde bulunan 39 Rus askeri hayatını kaybetmişti.

Suriye'de 17 Eylül’de keşif uçuşu yapan ve 15 asker taşıyan Rus İl-20 uçağı Akdeniz üzerinde Suriye hava savunma füze sistemi ile vurulmuştu.

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 08:02
  1. rusya
  2. rusya sriye

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bondarev: Rusya Suriye’de 112 asker kaybetti
    1. Bondarev: Rusya Suriye’de 112 asker..
    2. Ankara'da kontrolden çıkan otomobil..
    3. Fenerbahçe kadrosu İstanbul'a döndü
    4. Kanada ile Amerika anlaştı! Her yıl 1..
    5. Erdoğan'dan EURO 2024 açıklaması
    6. AK Parti’nin aday şartı: 94 ruhu
    7. Kaza yapanların yardımına koşanlara..
    8. Yunan sınırından Amerika, Türkiye'yi..
    9. Mahkemede tehdit etti! Büyük küstahlık
    10. Dolar piyasanın ilk gününde ne kadar?
    11. Amerika'dan Makedonya referandumu..
    12. İşgalci İsrail'den eşi benzeri..
    13. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye..
    14. KKTC'de seramik sanatçısı kemerle..
    15. Tarihi sefer sona erdi! Dengeler..
    16. Bahçeli: Cumhur ittifakını sulandırmayın
    17. Herkesin gözü TBMM'de...
    18. Demirtaş'ın gerekçeli kararı açıklandı
    19. İzmir'in Buca ilçesinde korkutan yangın
    20. 'Hayat rehberiniz Kur'an olsun'
    İstanbul'da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
    İstanbul'da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
    En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Tahminler açıklandı
    En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Tahminler açıklandı
    Alçak FETÖ’cüden mahkemede görevli albaya tehdit! “Bunları unutma”
    Alçak FETÖ’cüden mahkemede görevli albaya tehdit! “Bunları unutma”
    Dünyanın en büyüğünden Türkiye açıklaması! 'Güvenimiz tam'
    Dünyanın en büyüğünden Türkiye açıklaması! 'Güvenimiz tam'
    PKK'nın sözde lider kadrosundaydı... Yalan oldu!
    PKK'nın sözde lider kadrosundaydı... Yalan oldu!

    Günün Karikatürü

    30 Eylül 2018
    Almanya’da basın özgürlüğü yerlerde
    Almanya’da basın özgürlüğü yerlerde
    MHP Lideri Bahçeli: Biz CHP gibi olamayız!
    MHP Lideri Bahçeli: Biz CHP gibi olamayız!