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Bombay Fasulyesinin tescil işlemlerine başlandı

Erzurum’un Karaçoban ilçesinin özgün tarımsal ürünü olan Bombay Fasulyenin tescili ve coğrafi işaret belgesinin alınması amacıyla Atatürk Üniversitesi ve Karaçoban Kaymakamlığı çalışmalara başladı.

14 Haziran 2019 Cuma 17:27
Bombay Fasulyesinin tescil işlemlerine başlandı

Erzurum’un Karaçoban ilçesinin özgün tarımsal ürünü olan Bombay Fasulyenin tescili ve coğrafi işaret belgesinin alınması amacıyla Atatürk Üniversitesi ve Karaçoban Kaymakamlığı çalışmalara başladı.


Karaçoban Kaymakamı Yusuf İzci, ilçede üretilen tarımsal ürünlerden birisi olan ve kendine has özelliği ile öne çıkan Karaçoban Bombay Fasulyesinin tescilinin yapılması ve coğrafi işaret belgesinin alınması amacıyla Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile görüşme gerçekleştirmişti.


Atatürk Üniversitesinin teknolojik alt yapısı ve alanında başarılı çalışmalara imza atan akademisyenleri ile bu ürünün tanıtılması noktasında gereken tüm gayreti göstereceklerini belirten Rektör Çomaklı, ivedilikle bir çalışma ekibi oluşturarak bölgemize ve ülkemize önemli katkılar sağlayacak bu çalışmayı başlatmıştı.


Bu gelişmeler doğrultusunda, tescil ve coğrafi işaret belgesinin alınması amacıyla Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Biriminde bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya; İlçe Kaymakamı Yusuf İzci, İlçe Tarım Müdürü Murat Canyiğit ve Karaçoban Ziraat Odası Başkanı Sabrullah Gündüz ile Ziraat Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. M. Sinan Taşpınar, Prof. Dr. Ertan Yıldırım ve Doç. Dr. Murat Aydın katıldı.


Yol haritasının belirlendiği toplantıda ayrıca, tarım ve hayvancılık şehri olan Erzurum’un potansiyeli ve bu özelliğinin geliştirilebilirliği hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.


“Atatürk Üniversitesinin desteği bizler için büyük önem arz ediyor”


Kaymakam İzci; Karaçoban Bombay Fasulyesinin tescili ve coğrafi işaret belgesinin alınması ile ilgili çalışmaların Atatürk Üniversitesi öncülüğünde yürütülmesi adına bu toplantıyı gerçekleştirdiklerini belirtti. Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın konuyla yakından ilgilendiğini belirten İzci: “Sürecin hızlı bir şekilde ilerlemesinde kendilerinin önemli katkıları oldu. İlçemizde eğitim ve kültürel faaliyetlerinin arttırılmasının yanı sıra yöresel ürünlerin tanıtılması noktasında da Atatürk Üniversitesinin desteği bizler için büyük önem arz ediyor” şeklinde konuştu.


Kurulan ekibin ilçeyi ziyaret ederek bitkisel materyal toplama, inceleme ve planlama çalışmalarının başlatıldığı bilgisini paylaşan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, yerel ürünleri dünya ile buluşturmanın en önemli yollarından birisinin coğrafik işaretleme olduğunu dile getirdi.


Çomaklı: “Biz bölge çiftçisinin kalkınması adına her türlü desteği vermek istiyoruz, bu çalışma ile hem bölge ekonomisine katkı sağlamış hem de yöresel ürünleri, lezzetleri, üretim koşullarını ve üretim yöntemlerini korumuş, sahip çıkmış olacağız” dedi.


“Coğrafik işaretleme, bölgenin sürdürülebilir gelişimini sağlıyor”


Coğrafik işaretlemenin; ekolojik dengenin korunması, bölgenin sürdürülebilir gelişiminin sağlanması, su ve toprak kaynaklarının günümüz ve gelecekteki ihtiyaçlara göre etkin kullanımı açısından da ne kadar kıymetli olduğunu vurgulayan Rektör Çomaklı, şehirler ve bölgeler kalkınmadan bir ülke kalkınmış sayılmaz. İşte bu noktada şehir üniversitesinin önemi ve kalkınmaya etkisi ortaya çıkar. Bir şehri kalkındıran en önemli etken iyi işleyen bir üniversitedir. Üniversiteler şehirlerin kalkınmasına birçok yönden katkı sağlar, dahası lokomotif bir rol üstlenir. Bizler de bu bilinç ve sorumlulukla hareket ederek şehrimizin gelişmesine yönelik neler yapabiliriz sorusuna sürekli cevaplar arıyor, tespit ettiğimiz eksikliklere yönelik projeler üretiyor, işleyen sistemin gelişmesi için de yenilikçi çalışmalar yapıyoruz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 17:27
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