ABD'de bombadırman uçağı havalimanına düştü!
ABD’de İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma bombardıman uçağı havalimanına düştü. Uçakta kaç kişi olduğuna ilişkin açıklama yapılmazken, 8 kişinin yaralandığı belirtildi.02 Ekim 2019 Çarşamba 21:04
B-17 tipi bombardıman uçağı, Connecticut eyaletindeki Hartford şehrinin kuzeyinde yer alan Bradley Uluslararası Havalimanı’na düştü.
Etkinlik için getirilmiş
Uçağın bir etkinlik kapsamında havalimanına getirildiği ve orduya ait olmadığı açıklandı.
Düşme nedeni motor arızası!
Uçağın düşüş nedeninin ise motorlardan birinde çıkan arıza olduğu; kazada 8 kişinin yaralandığı açıklandı.
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