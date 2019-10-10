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SETA'dan 'Barış Pınarı Harekatı' yorumu: Türkiye operasyona başlayarak diplomatik bir zafer kazandı

Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulunan SETA Güvenlik Çalışmaları Direktörü Murat Yeşiltaş, "Her şeyden önce Türkiye'nin bu operasyona başlaması diplomatik bir zafer." dedi ve ekledi: "Avrupa Türkiye'nin bölgedeki önemini çok iyi biliyor"

10 Ekim 2019 Perşembe 00:41
SETA'dan 'Barış Pınarı Harekatı' yorumu: Türkiye operasyona başlayarak diplomatik bir zafer kazandı

 Taha Emre ÖZDEMİR  ANKARA 

"Beklenen operasyon sonunda başladı." diyen SETA Güvenlik Çalışmaları Direktörü Murat Yeşiltaş, "Genel olarak bakıldığında ABD'nin YPG ile bu derecede bir ilişki içindeyken Türkiye'nin bu operasyona başlaması diplomatik bir zafer." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bölgede oynadığı önemli role değinen Yeşiltaş, şunları söyledi:

"Türkiye Avrupa'da güvenliği etkin hale getiren önemli bir aktör. Özellikle soğuk savaş ve Arap Baharı sonrasında ülkemiz, hem istikrarı hem de askeri gücü ile Avrupa'nın güvenliği noktasında önemli rol oynadı."

"Mültecilerin sığınması problemi Avrupa'nın güvenliğini tehdit eden noktalara ulaşabilir. Türkiye bugün belki Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasa da kendi terör problemi ile baş edebilir ancak Suriye'nin ve Irak'ın parçalanması bölgedeki uluslararası siyaseti doğrudan etkiler."

"Geçtiğimiz hafta Rusyalı yetkililer tarafından Türkiye'nin güvenlik kaygılarının anlaşılabildiği ifade edilmişti. Türkiye'ye olan desteklerinin şartlı olduğunu söyleseler de bizim bölgedeki varlığımızın önemini anlamış durumdalar. Türkiye olmadan Astana sürecini, bölgedeki barışı konuşmak mümkün değil. Şu anda ülkemizin kontrol ettiği bölgelerde 8 milyon insan yaşıyor. İran da Rusya da Avrupa ve kendileri için hayati önem taşıyan bu operasyona karşı çıkmayacaklar."

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 00:41
  1. SETA Güvenlik Çalışmaları Direktörü Murat Yeşiltaş
  2. ABD
  3. YPG
  4. SETA
  5. Barış Pınarı Harekatı

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