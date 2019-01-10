Yılın bombası patladı! Fenerbahçe, Beşiktaşlı futbolcuyla anlaştı

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş'in kadro dışı bıraktığı ve Antalya kampına almadığı Tolgay Arslan, Beşiktaş'tan ayrılıyor. TRT Spor yorumcusu Fırat Günayer, TRT Haber Radyo'da transfer gündemiyle alakalı çarpıcı bir iddiada bulundu.

"Tolgay Arslan, Beşiktaş ile anlaştı"

Günayer, "Fenerbahçe gayr-ı resmi bir şekilde Tolgay ile görüştü. Tolgay Arslan, Fenerbahçe ile anlaştı. Dün de Mehmet Ekici'yi Instagram'dan takip etmiş zaten. Zamanında Beşiktaş'tan Feyyaz Uçar gitmiş Fenerbahçe'ye, taraftarlar alışmalı böyle şeylere" dedi.

Bilindiği üzere Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy: "Tolgay Arslan Fenerbahçe'de oynamak istiyor." demişti.