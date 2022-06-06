Bomba Merih Demiral iddias

A Milli Futbol Takımı'nın başarılı savunmasıcı Merih Demiral, Avrupa devlerinin transfer listesinde yer almaya devam ediyor. Chiellini'nin ayrılmasının ardından savunmaya takviye yapacak olan Juventus'un Koulibaly transferini bitirmek üzere olduğu belirtilirken, başarılı savunmacının maliyetini Merih'i satarak karşılayacağı öne sürüldü.

De Laurentis onay verdi

Napoli'yle olan sözleşmesini uzatmayan ve takımdan ayrılma kararı alan Koulibaly'le en ciddi ilgilenen kulübün Juventus olduğu ve Napoli başkanı Aurelio de Laurentis'in de bu transfere onay verdiği belirtildi.

Maliyeti 35 milyon euro

Juventus'un Koulibaly için 35 milyon euro ödemeyi kabul ettiği ve transferin kısa süre içerisinde netleşeceği ifade edildi.

Koulibaly transferinin maliyeti için de çalışmalar yapan Juventus, teknik direktör Massimiliano Allegri'nin kadroda düşünmediği Merih Demiral'ı satarak bütçe yaratacağı kaydedildi.

Atalanta Merih'i tutmayacak

Geçtiğimiz sezon 24 yaşındaki stoperi kiralayan ve 28 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunan Atalanta'nın bu opsiyonu kullanmayacağı ve Merih Demiral'ı takımda tutmayacağı belirtilirken, milli oyuncuya Premier Lig'den talip çıktı.

Rotası Premier Lig

Calciomercato'da yer alan habere göre; Merih Demiral ile Newcastle United'ın ilgilendiği iddia edilirken, bu transfer için 40-50 milyon euro arası bir bedel ödemeye hazır olduğu kaydedildi.

Sıraya girdiler

Merih'le Premier Lig'den başka takımların da ilgilendiği ve Newcastle'ın hamlesinden sonra milli futbolcu için Juventus'un kapısını çalacakları ifade edildi.

Newcastle'ın bu transferde avantajlı olduğu ve imzaların kısa bir süre içinde atılma ihtimalinin buluduğu da haberde yer alan diğer bilgi oldu.

Geçtiğimiz sezon Atalanta formasıyla 42 maçta forma giyen Merih Demiral, 2 gol atıp 3 de asist yaptı. 24 yaşındaki stoperin Juventus ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

Sabah