Bomba kulis bilgisi: Kılıçdaroğlu'nun adayı Muharrem İnce mi?

İddialara göre CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da amcasının cenazesinin ardından Yalova milletvekili Muharrem İnce'yi aracına davet etti.

Genel başkanlık adaylığı sürecinden bu yana arasının soğuk olduğu bilinen ikili havalimanına gidene kadar araçta fikir alışverişinde bulundu.

CHP kulislerinde ikilinin bu görüşmesinin Muharrem İnce'nin CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olabileceği şeklinde yorumlandı.

Sevilay Yılman konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''CHP’liler arasında dolaşan kulis bir hayli ilginç geldi.Size de aktarayım;CHP Genel Başkanı #Kılıçdaroğlu,amcasının cenazesi sonrası epeydir arası limoni olan #Muharremİnce yi arabasına davet etmiş.Soru şu;İkili alana gidene kadar başbaşa ne konuşmuş olabilir acaba?'' ifadelerini kullandı.