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Bomba kulis bilgisi: Kılıçdaroğlu'nun adayı Muharrem İnce mi?

Sevilay Yılman, CHP'den flaş bir kulis bilgisi paylaştı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yalova milletvekili Muharrem İnce'ye cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifinde bulunduğu iddia edildi.

20 Nisan 2018 Cuma 01:47
Bomba kulis bilgisi: Kılıçdaroğlu'nun adayı Muharrem İnce mi?

İddialara göre CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da amcasının cenazesinin ardından Yalova milletvekili Muharrem İnce'yi aracına davet etti.

Genel başkanlık adaylığı sürecinden bu yana arasının soğuk olduğu bilinen ikili havalimanına gidene kadar araçta fikir alışverişinde bulundu.

CHP kulislerinde ikilinin bu görüşmesinin Muharrem İnce'nin CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olabileceği şeklinde yorumlandı.

Sevilay Yılman konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''CHP’liler arasında dolaşan kulis bir hayli ilginç geldi.Size de aktarayım;CHP Genel Başkanı #Kılıçdaroğlu,amcasının cenazesi sonrası epeydir arası limoni olan #Muharremİnce yi arabasına davet etmiş.Soru şu;İkili alana gidene kadar başbaşa ne konuşmuş olabilir acaba?'' ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 01:47
  1. Yalova
  2. İstanbul
  3. Kemal Kılıçdaroğlu
  4. Muharrem İnce
  5. CHP
  6. cumhurbaşkanı adayı

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