Bomba iddialar! Adnan Oktar örgüt üyelerini oraya da sızdırmış...

Adnan Oktar, suç örgütü hakkında yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Örgütün turnike sistemi üzerinden ağına düşürdüğü kadınları, cast ve oyunculuk ajanslarına sızdırarak, örgüte uygun kadın ve erkekleri katalog haline getirdikleri öne sürüldü. Adnan Oktar’a ait A9 kanalında canlı yayına çıkarılan ve kedicik diye adlandırılan kadınlardan bazılarının da escort sitelerinden bulunduğu, kadınların örgüt ağına düştükten sonra zengin erkekleri örgütle tanıştırdıkları da iddia edildi.

AJANS KURDUKLARI ÖNE SÜRÜLDÜ



Örgütle ilgili çalışmayı sürdüren soruşturma birimleri ilginç detaylara ulaştı. Turnike sistemi üzerinden kadınları ve erkekleri örgütün ağına düşüren Adnan Oktar’ın, örgütteki güvendiği isimleri cast oyunculuk ajanslarına sızdırdığı öne sürüldü. Ajanslara kayıt yaptıran genç kadın ve erkeklerin peşine düşen örgüt üyeleri iddiaya göre ajanslardaki kayıt dosyalarını kopyalayarak Adnan Oktar’a sunuyordu. Öte yandan Adnan Oktar’ın yakınındaki isimlere paravan olmak kaydıyla oyunculuk mankenlik ajansı kurdurduğu da ileri sürüldü.

ÇOCUKLARI KISKACA ALDILAR



Sapkın inançları ile Türkiye gündeminden düşmeyen Adnan Oktar suç örgütünün küçük çocukları da kıskaca aldığı öne sürüldü. İddiaya göre, Oktar’ın yönlendirmesiyle, ailelerinin reklam yüzü olması için ajanslara kaydettirdiği küçük çoçukların dosyaları da Adnan Oktar’a sunuldu. Oktar’ın beğendiği çocukları takip ettirdiği ve yaşları 15’e geldiği zaman örgüt üyelerine temas kurun ve örgüte kazandırın talimatı verdiği de iddialar arasına girdi.

HER YOLU DENEMİŞLER



Yenişafak'ta yer alan habere göre; örgütün mal varlığı yüksek erkeklere ulaşmak için escort kadınları da kullandığı öne sürüldü. Örgütte bulunan erkeklerin İnternet siteleri üzerinden temas kurduğu escort kadınların A9 televizyonunda canlı yayınlara çıkarılarak kandırıldıktan sonra örgüte kazandırıldığı iddia edildi. Bu kadınların daha sonra, zengin, mal varlığı yüksek erkekleri örgütle tanıştırdıkları da öne sürülürken, mal varlığı elinden alınan erkeklerin ise kaset yoluyla şantaj yapıldığı ve bu sayede şikayetçi olmalarının önüne geçildiği de ileri sürüldü. Bu arada Adnan Oktar’ın milyon dolarlık servetinin olduğu ortaya çıkmıştı. Bankalardan gelen hesap raporlarını değerlendiren polis, Oktar’ın servetinin 1 milyar dolara yakın bir rakama ulaşacağını öngörüyor.