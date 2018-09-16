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Bomba iddia: Trump, Mattis'in ipini çekip Pentagon'a darbe vuracak!

ABD’de Başkan Donald Trump’ın Kasım 2018 Kongre ara seçimlerinden sonra Savunma Bakanı James Mattis'i görevinden alacağı iddia edildi.

16 Eylül 2018 Pazar 23:10
Bomba iddia: Trump, Mattis'in ipini çekip Pentagon'a darbe vuracak!

ABD’de bazı Beyaz Saray ve Savunma Bakanlığı yetkilileri, bir rapora göre Başkan Donald Trump'ın, 2018 ara seçimlerinden sonra Savunma Bakanı James Mattis'in yerine daha Trump yanlısı birini getirmeyi düşündüğü ileri sürüldü.

ARALARINA KARA KEDİ GİRDİ

Kaynaklar, Trump ve Mattis arasındaki ilişkinin ilk zamanlar çok güçlü olduğunu ve güçlü olan ilişkilerinin bozularak, Suriye, Kuzey Kore ve ulusal güvenlik konularında fikir ayrılığında oldukları söyleniyor. 

ORDUYU TRUMP'IN AMAÇLARINDAN UZAK TUTMAYA ÇALIŞIYOR

ABD Savunma Bakanı James Mattis’in Trump'a olan sadakatini kamuoyuna açıklayan biri olmadığı ve Pentagon'u çok fazla siyasi etkiden ve ABD ordusunun siyasi amaçlar için kullanılabileceği fikrinden her zaman uzak tutmakta yana olduğu belirtiliyor.

KİTAP ARALARINI DAHA DA AÇTI

Bu hafta başında gazeteci Bob Woodward’ın kitabının yayınlanmasıyla ikilinin arasındaki ilişki daha da zorlaştı. Woodward kitabında, Mattis ve Trump’ın 5. veya 6. sınıf öğrencisinin zekasına sahip olduklarını belirtmişti. 

Haber Tarihi: 16 Eylül 2018 Pazar 23:10
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