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Bomba iddia! Radamel Falcao Galatasaray'da

Falcao'nun Türkiye haklarını elinde bulunduran Fatih İlek'in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım Galatasaray taraftarını heyacanlandırdı.

28 Aralık 2018 Cuma 02:47
Bomba iddia! Radamel Falcao Galatasaray'da

Forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine Fransız temsilcisi Monaco'da forma giyen Radamel Falcao geldi.

Ligue 1'de sıkıntılı bir süreçten geçen Monaco'nun, yüksek maliyeti nedeniyle elinden çıkarmak istediği Falcao'nun adı Galatasaray ile anılmaya başlandı.

Kolombiyalı golcü oyununun Türkiye haklarını elinde bulunduran temsilcisi Fatih İlek'in de sosyal medyadaki paylaşımı, iddiaları güçlendirdi. Fatih İlek, paylaşımında Falcao'yu kasdederek ''F..C.O. Ocak'ta ısınacağız, geliyor'' ifadelerine yer verdi.

Yıllık maliyeti 15 milyon Euro!

Monaco'nun golcü oyuncuyu maliyetinden kurtulmak için 1,5 yıllık kiralık göndermek istediği öğrenildi. Sarı-kırmızılı takım transferin gerçekleşmesi halinde Fransız temsilcisine bir ücret ödemeyecek, sadece Falcao'nun maliyetini karşılayacak.

İki kulüp arasında temaslar başlarken, Galatasaray bu transferi sponsor desteğiyle yapmka için arayışara başladı. Avrupa'nın en çok kazanan oyuncularından olan Falcao, Monaco'dan yıllık yaklaşık 15 milyon euro alıyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 02:47
  1. Galatasaray
  2. Radamel Falcao
  3. Monaco
  4. Fransa Ligue 1
  5. Fatih İlek

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