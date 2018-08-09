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Bomba iddia: PKK'lı terörist, ABD askerini vurdu! Sebebiyse...

ABD'nin Deyrizor'daki üssünde görevli Çavuş Cameron Halkovich'in, bölgeye gelen sivil yaralı Araplara yardım ettiği için YPG/PKK mensubu tarafından bacağından vurulduğu iddia edildi. Konuyla ilgili kaçamak bir açıklama yapan CENTCOM Komutanı Orgeneral Joseph Votel, "Bu konuda yorum yapmadan önce ekibimle konuşmam lazım" dedi.

09 Ağustos 2018 Perşembe 10:19
Bomba iddia: PKK'lı terörist, ABD askerini vurdu! Sebebiyse...

ABD Deniz Piyadelerine bağlı bir çavuşun, şubat ayında Suriye'de yaralı Arap sivillere yardım ettiği için silahlı YPG/PKK mensubu tarafından vurularak yaralandığı ve ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) bu saldırının üzerini örttüğü iddia edildi.

Amerikan "Task and Purpose" haber sitesi, olayla ilgili bilgisi olan kaynaklara dayandırdığı haberinde, saldırının ABD'ye ait Deyrizor yakınlarındaki bir askeri üste meydana geldiğini duyurdu.

Haberde olayın, üste görevli Çavuş Cameron Halokovich'in, silahlı YPG/PKK mensuplarının itirazlarına rağmen üssün kapısına gelen bir kamyonetin kasasındaki yaralı Arap sivillere yardım etmesinden kaynaklandığı iddia edildi.

AA'nın haberine göre, üste ABD askerleriyle SDG ismini kullanan YPG/PKK mensupları arasında zaman zaman gerginlik yaşandığını öne süren kaynaklar, Halkovich'in, kamyonetin kasasındaki yaralılara yardım ettiği aynı gün saat 21.00 sularında nöbet kontrolüne çıkarken kapıda nöbet tutan YPG/PKK mensubu tarafından bacağından vurulduğunu anlattı.

Saldırı sırasında Halkovich'in yanında bulunan yardımcısı Onbaşı Kane Downey'nin de saldırganı M-4 tipi piyade tüfeği ile vurarak öldürdüğü öne sürüldü.

HALKOVİCH VE DOWNEY'E NİŞAN VERİLDİ

Halkovich'in, çatışmalarda yaralanan veya ölen ABD askerlerine başkanlık makamı tarafından verilen "Mor Kalp", Downey'in ise Halkovich'in hayatını kurtardığı gerekçesi ile "Müşterek Hizmet Teşekkür Madalyası" ile taltif edildiği kaydedildi.

"YORUM YAPMADAN ÖNCE EKİBİMLE KONUŞMAM LAZIM"

ABD'nin operasyon yaptığı bölgelerde ölüm veya yaralanma ile sonuçlanan her türlü saldırı veya kaza Pentagon tarafından duyurulurken, bu olayın duyurulmaması dikkati çekti.

Pentagon'da basın toplantısı düzenleyen ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Joseph Votel, AA muhabirinin konuyla ilgili sorusuna, "Haberi gördüm. Bu konuda yorum yapmadan önce ekibimle konuşmam lazım." yanıtını vererek konuyu geçiştirdi.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 10:19
  1. PKK
  2. ABD

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