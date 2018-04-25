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Altaylı'dan bomba iddia: Mustafa Kemal Anıtkabir'den çıkıp Gül'ü aday gösterse...

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Abdullah Gül’ün aday olacağı iddialarını değerlendiren Fatih Altaylı, “Atatürk Anıtkabir’den çıkıp Gül’ü aday gösterse, CHP’lileri Gül’e oy vermeye ikna edemez.” dedi.

25 Nisan 2018 Çarşamba 14:03
Altaylı'dan bomba iddia: Mustafa Kemal Anıtkabir'den çıkıp Gül'ü aday gösterse...

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, bugünkü yazısında Cumhurbaşkanlığı seçimini ve seçimde aday olacağı iddia edilen Abdullah Gül’e ilişkin açıklamada bulundu. Gül’ün adaylığının en fazla Meral Akşener’e yarayacağını ifade eden Altaylı, “CHP’lilerin yüzde 90’ı, abartmıyorum yüzde 90’ı adaylıktan kimse için çekilmeyeceğini açıklayan Meral Akşener’e oy verir. Değil Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk Anıtkabir’den çıkıp Gül’ü aday gösterse, CHP’lileri Gül’e oy vermeye ikna edemez.” dedi.

İŞTE ALTAYLI'NIN İLGİLİ YAZISI:

CUMHURİYET Halk Partisi, “çatı aday” konusunda Saadet Partisi’yle anlaşmış.

Ben demiyorum, Saadet Partisi’nden geliyor bu haber.

İddia o ki, CHP ile Saadet’in ortak adayı eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gülolacakmış.

Gerçek mi değil mi bilemem.

İddia.

O zaman aklıma şu sualler geliyor:

2007 yılında 367 saçmalığına sığınarak Gül’ün adaylığını engellemeye çalışan CHP, bugün çok daha yetkili ve etkili bir cumhurbaşkanlığı için Gül’ü tercih ediyorsa, o gün niye karşı çıktınız?

Üstelik de o günkü karşı çıkış yüzünden bugünkü başkanlık sisteminin yolu açıldı.

Diyebilirsiniz ki, “Erdoğan’dansa Gül’ü tercih ederiz”.

Siyasetten sizin kadar anlamam ama size bir şey söyleyeyim.

Eğer CHP ile Saadet ortaklaşa Abdullah Gül’ü aday gösterirse bunun tek bir sonucu olur.

CHP’lilerin yüzde 90’ı, abartmıyorum yüzde 90’ı adaylıktan kimse için çekilmeyeceğini açıklayan Meral Akşenere oy verir.

Değil Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk Anıtkabir’den çıkıp Gül’ü aday gösterse, CHP’lileri Gül’e oy vermeye ikna edemez.

Eğer Gül aday olursa, 2. tur Akşener ile Erdoğan arasında olur.

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 14:03
  1. Abdullah Gül
  2. Meral Akşener
  3. meral akşener hdp
  4. Fatih Altaylı
  5. Cumhurbaşkanlığı seçimleri

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