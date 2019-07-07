Bomba iddia! Fenerbahçe, Deniz Türüç ile anlaşma sağladı

Vedat Muriç transferinde büyük mesafe kat eden ve işi bitirip santrfor sorununa çözüm bulmayı hedefleyen Fenerbahçe, Anadolu'nun bir başka gözde ismi Deniz Türüç için de girişimlerini hızlandırdı. Sabah’ın haberine göre, Kaysersipor Başkanı Erol Bedir ile masaya oturan sarı-lacivertliler, 4 milyon 500 bin Euro'luk teklifiyle sarı-kırmızılıları ikna etmeyi başardı. Deniz'in 1 senelik sözleşmesinin kalmasını da iyi kullanan Fenerbahçe, Deniz'le de anlaştıktan sonra transfere son noktayı koyacak. Deniz hem sağ kanatta hem de forvet arkası bölgesinde forma giyebilen, çok yönlü bir isim.

3 sezondur Kayserispor forması giyen Deniz Türüç, geçtiğimiz sezon Süper Lig’de çıktığı 26 maçta 3 gol 5 asistlik performans sergilemişti.