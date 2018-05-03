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Bomba iddia: Avrupa Birliği son günlerini yaşıyor

Aşırı sağcı İngiliz siyasetçi Nigel Farage, Avrupa Birliği ile ilgili, dikkat çeken bir açıklamada bulunarak, "Kaybediyorsunuz. Brexit ilk ayrılan parça, dersinizi alacaksınız. Bu projenin (AB) son günleri yaklaşıyor." dedi.

03 Mayıs 2018 Perşembe 16:17
Bomba iddia: Avrupa Birliği son günlerini yaşıyor

Brüksel'deki Avrupa Parlamentosunda konuşan Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi (UKIP) eski lideri Farage, Avrupa halkının ulus devletlerle yönetilmek istediğini ve AB gibi yapay oluşumları istemediğini kaydetti.

Farage, kıta genelindeki seçim sonuçlarının da buna işaret ettiğini belirterek "Kaybediyorsunuz. Brexit ilk ayrılan parça, dersinizi alacaksınız. Bu projenin (AB) son günleri yaklaşıyor." dedi.

Belçika Başbakanı Charles Michel'in AB'nin geleceğine ilişkin konuşmasının ardından söz alan Farage, "Belçika bir ülke olmadığı için belki Avrupa düzeyinde bir oluşumun bir parçası olmak sizi mutlu ediyor olabilir." diye konuştu.

Belçika'nın iki bölümden oluştuğunu, bu bölümlerin farklı diller konuştuğunu ve "birbirlerinden hoşlanmadıklarını" söyleyen Farage, "Belçika bir ülke değil, yapay bir oluşum." ifadesini kullandı.

Farage'a cevap veren Michel ise İngiliz siyasetçiyi "popülist ve aşırıcı" olmakla suçladı.

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 16:17
  1. Nigel Farage
  2. Avrupa Birliği
  3. Belçika Başbakanı Charles Michel
  4. Avrupa Parlamentosu

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