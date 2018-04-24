Bomba iddia! Amerika, Türkiye’yi ikna etmeye çalışıyor

Sputnik’in haberine göre, National Interest dergisinde yer alan Dave Majumdar imzalı makalede, Pentagon'un Türkiye'yi S-400 almaktan vazgeçirmek için Rus hava savunma sistemlerine gölge düşürmeye çalıştığı belirtildi.

Makalede şu ifadeler yer aldı: “Pentagon müttefiklerle Suriye'ye düzenlenen bombardıman sırasında tüm füzelerin hedefe ulaştığını belirtti. Pentagon Sözcüsü Dana White ‘Rusya yapımı hava savunma sistemleri tamamen etkisiz kaldı. Rusya ve rejim sistemlerinin ne kadar etkisiz olduğunu bir kez daha gösterdi’ dedi.”

Makalede ABD Genel Kurmay Başkanlığı Sözcüsü Korgeneral Kenneth F. McKenzie'nin bombardıman sırasında sistemlerin aktif olduğunu ancak saldırılarla ilgilenmediği yönündeki sözlerine de yer verildi.