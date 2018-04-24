Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bomba iddia! Amerika, Türkiye’yi ikna etmeye çalışıyor

National Interest dergisi, ABD Savunma Bakanlığı yetkililerinin, Türkiye’yi S-400 almaktan vazgeçirmek için Rus savunma sistemlerini kasıtlı olarak küçümsediklerini yazdı.

24 Nisan 2018 Salı 21:51
Bomba iddia! Amerika, Türkiye’yi ikna etmeye çalışıyor

Sputnik’in haberine göre, National Interest dergisinde yer alan Dave Majumdar imzalı makalede, Pentagon'un Türkiye'yi S-400 almaktan vazgeçirmek için Rus hava savunma sistemlerine gölge düşürmeye çalıştığı belirtildi.

Makalede şu ifadeler yer aldı: “Pentagon müttefiklerle Suriye'ye düzenlenen bombardıman sırasında tüm füzelerin hedefe ulaştığını belirtti. Pentagon Sözcüsü Dana White ‘Rusya yapımı hava savunma sistemleri tamamen etkisiz kaldı. Rusya ve rejim sistemlerinin ne kadar etkisiz olduğunu bir kez daha gösterdi’ dedi.”

Makalede ABD Genel Kurmay Başkanlığı Sözcüsü Korgeneral Kenneth F. McKenzie'nin bombardıman sırasında sistemlerin aktif olduğunu ancak saldırılarla ilgilenmediği yönündeki sözlerine de yer verildi.

 

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 21:51
  1. s-400
  2. türkiye
  3. rusya
  4. abd

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erken seçim öncesinde İYİ Parti'de istifa şoku!
    1. Erken seçim öncesinde İYİ Parti'de..
    2. Diriliş Ertuğrul'dan sevenlerine kötü..
    3. Abdullah Gül ile Ahmet Davutoğlu..
    4. ABD'de yaşayan Türkler ayaklandı!
    5. İzmir'de beton mikseri 2 işçiyi ezdi
    6. Ali Koç'tan olaylı derbi açıklaması:..
    7. Köpekli saldırganın saldırdığı hamile..
    8. Dev takıma şok! UEFA 3 yıl Avrupa'dan..
    9. İşgalci İsrail'den Kudüs rüşveti!
    10. "Tahrip olmuş bir Karabükspor var"
    11. Zonguldak'ta feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı
    12. Kışladaki gıda zehirlenmesi davası..
    13. Pide fiyatlarına zam geldi
    14. Tüm kariyerini bırakarak köyde çilek..
    15. Terör örgütünün teleferiği imha edildi
    16. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e..
    17. Bankadan 7 milyon euro çalanlara 5 yıl..
    18. Muhammed Salah, Cengiz Ünder'i üzüyor
    19. Ankara Kalesi restore edilecek
    20. Yusuf Has Hacip kimdir?
    Erdoğan'dan kendisine parmak sallayan CHP'liye sert tepki: "Aşağıda olsaydım ağzının..."
    Erdoğan'dan kendisine parmak sallayan CHP'liye sert tepki: "Aşağıda olsaydım ağzının..."
    Tan Sağtürk'ten çocuk istismarı! NTV de canlı canlı yayınladı
    Tan Sağtürk'ten çocuk istismarı! NTV de canlı canlı yayınladı
    İşte AK Parti'nin tek başına oy oranı
    İşte AK Parti'nin tek başına oy oranı
    'Erdoğan kazanacaktı, şimdi zafer garanti'
    'Erdoğan kazanacaktı, şimdi zafer garanti'
    Meral Akşener'den Abdullah Gül çıkışı!
    Meral Akşener'den Abdullah Gül çıkışı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Erdoğan ile görüşen Arınç'tan flaş açıklama!
    Erdoğan ile görüşen Arınç'tan flaş açıklama!
    AK Parti'den Davutoğlu ve Gül görüşmesine ilk yorum
    AK Parti'den Davutoğlu ve Gül görüşmesine ilk yorum