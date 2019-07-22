Bomba iddia: Ali Babacan'dan Egemen Bağış'a teklif!
Yeni parti için temaslarını sürdüren Ali Babacan'ın eski bakanlardan Egemen Bağış'a da teklif götürdüğü iddia edildi.22 Temmuz 2019 Pazartesi 23:06
yeniakit.com.tr
AK Parti'den istifa eden ve yeni parti kurma çalışmalarına devam eden Ali Babacan, temaslarını sürdürüyor. Yeni parti için birçok eski bakana teklif götürüldüğü ileri sürülürken yeni bir iddia ortaya atıldı.
Babacan'dan Egemen Bağış'a teklif
Kulislerde konuşulan iddiaya göre, parti kuracak olan Ali Babacan'dan AK Partili eski AB Bakanı Egemen Bağış'a yeni oluşumda yer alması teklif edildi.
Bağış sıcak bakmıyor
FETÖ tarafından hedef alındıktan sonra uzun süre hiçbir görevde yer almayan Bağış'ın, Babacan tarafından yapılan teklife sıcak bakmadığı öğrenildi.
Büyükelçi olarak atanacağı iddia edilmişti
Son olarak İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray,Egemen Bağış’ın Çekya'ya büyükelçi olarak atanacağını öne sürmüştü
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