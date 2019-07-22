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Bomba iddia: Ali Babacan'dan Egemen Bağış'a teklif!

Yeni parti için temaslarını sürdüren Ali Babacan'ın eski bakanlardan Egemen Bağış'a da teklif götürdüğü iddia edildi.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 23:06
Bomba iddia: Ali Babacan'dan Egemen Bağış'a teklif!

 yeniakit.com.tr 

AK Parti'den istifa eden ve yeni parti kurma çalışmalarına devam eden Ali Babacan, temaslarını sürdürüyor. Yeni parti için birçok eski bakana teklif götürüldüğü ileri sürülürken yeni bir iddia ortaya atıldı.

Babacan'dan Egemen Bağış'a teklif

Kulislerde konuşulan iddiaya göre, parti kuracak olan Ali Babacan'dan AK Partili eski AB Bakanı Egemen Bağış'a yeni oluşumda yer alması teklif edildi.

Bağış sıcak bakmıyor

 

FETÖ tarafından hedef alındıktan sonra uzun süre hiçbir görevde yer almayan Bağış'ın, Babacan tarafından yapılan teklife sıcak bakmadığı öğrenildi.

Büyükelçi olarak atanacağı iddia edilmişti

Son olarak İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray,Egemen Bağış’ın Çekya'ya büyükelçi olarak atanacağını öne sürmüştü

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 23:06
  1. Egemen Bağış
  2. Ali Babacan
  3. FETÖ
  4. Aytun Çıray
  5. Yeni parti

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