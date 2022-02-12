Bomba iddia! Akşener’in İmamoğlu aşkının sebebi belli oldu

Sabah gazetesi yazarı Şebnem Bursalı'dan gündeme bomba gibi düşecek bir iddia geldi. CHP'nin 100 milyon liralık reklam ve tanıtım faturasını 'denetimler var' diyerek reddeden Ekrem İmamoğlu'nun, İyi Parti'nin 80 milyon liralık reklam faturasını ödediğini ileri süren Bursalı, Meral Akşener'in "İmamoğlu aşkı"nın sebebini de ortaya koymuş oldu. İşte Bursalı'nın siyaset kulislerini sarsacak o yazısının ilgili bölümü:

“Geçen yıl mayıs ayında CHP Lideri Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ile görüşmelerinde bu konuyu iletir: "Genel merkezin medya ve tanıtım gideri 180 milyon lirayı buldu. Bunu bizim ödememiz zor. İkiye böldük, 40 milyon TL'yi Mansur Bey Ankara Büyükşehir Belediyesi üzerinden, 140 milyon TL'yi de siz belediye üzerinden ödersiniz.

Genel Başkan'ının bu ricasını kırmayan İmamoğlu, konuyu halledeceğini söyler. Ama bir ay sonraki görüşmelerinde affını rica edip, "Şu sıralar İçişleri Bakanlığı, denetim ve kamuoyunun gözü çok üzerimizde. Bu kadar yüklü faturayı ödersek üzerimize daha çok gelirler. Bunu ya erteleyelim ya da siz başka formül bulsanız" diyen İmamoğlu'nu geri çevirmez Kılıçdaroğlu.

Fakat gelin görün ki, bu konuşmanın üzerinden birkaç ay geçmeden CHP'li İmamoğlu'nun, İP'in medya ve tanıtım için harcadığı 80 milyon TL'lik faturasını üstlendiği ortaya çıkar! Reklam ve medya satın alma ajansları arasında çok konuşulan bu konu, doğal olarak Kemal Bey'e kadar gider ve Kemal Bey buna çok sinirlenir.

CHP kulislerinde, İP Lideri Akşener'in, CHP'li İmamoğlu'na abartılı iltifatının altında bu yüklü faturanın yattığı konuşuluyor. Hatırlatmak gerekirse, Yenikapı'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama törenlerine katılan Akşener, İmamoğlu için "İkinci Fatih Sultan Mehmed" benzetmesi yapmış ve şöyle demişti: "1453'te Fatih Sultan Mehmed aynı senin gibi dedi ki; Bizans'a, Avrupa'ya, Haçlılara rağmen ya ben İstanbul'u alırım ya İstanbul beni alır. İki kararlı lider ve İstanbul alındı!"

CHP'li belediyenin 30 Ağustos kutlama törenlerine CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun değil de İP Lideri Akşener'in katılmasının altında da bu yüklü faturanın yattığı konuşuluyor.”