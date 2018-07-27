'Meral Akşener İP liderliğine dönüyor' iddiası
İyi Parti Genel Başkanlığını bırakma kararı alan ve olağanüstü kurultayda tekrar aday olmayacağını açıklayan Meral Akşener'in, yapılan çağrılara karşılıksız kalmayıp tekrar parti liderliğine döneceği iddia edildi.27 Temmuz 2018 Cuma 10:21
İyi Parti (İP) Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde partisinin liderliğini bırakacağını söylemişti.
Bu açıklama sonrasında Akşener, İP delegelerinin tek adayı olarak gösterildi ve geri dön çağrıları yapıldı. Kararının kesin olduğunu ifade etse de "güçlü liderlik" vaadi, Akşener'i sözünden döndürdü.
"AKŞENER DUYARSIZ KALMAYACAK"
Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya dönüşün kesinleştiğini "Anlaşılan o ki teşkilatın ve delegenin talebine Akşener duyarsız kalmayacak. Geri dönerken de bazı katı şartlarını da saklı tutacak." şeklinde duyurdu.
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