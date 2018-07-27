0553 313 94 23

'Meral Akşener İP liderliğine dönüyor' iddiası

İyi Parti Genel Başkanlığını bırakma kararı alan ve olağanüstü kurultayda tekrar aday olmayacağını açıklayan Meral Akşener'in, yapılan çağrılara karşılıksız kalmayıp tekrar parti liderliğine döneceği iddia edildi.

27 Temmuz 2018 Cuma 10:21
'Meral Akşener İP liderliğine dönüyor' iddiası

İyi Parti (İP) Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde partisinin liderliğini bırakacağını söylemişti.

Bu açıklama sonrasında Akşener, İP delegelerinin tek adayı olarak gösterildi ve geri dön çağrıları yapıldı. Kararının kesin olduğunu ifade etse de "güçlü liderlik" vaadi, Akşener'i sözünden döndürdü.

"AKŞENER DUYARSIZ KALMAYACAK"

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya dönüşün kesinleştiğini "Anlaşılan o ki teşkilatın ve delegenin talebine Akşener duyarsız kalmayacak. Geri dönerken de bazı katı şartlarını da saklı tutacak." şeklinde duyurdu.

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 10:21
  1. İyi parti
  2. Meral Akşener
  3. Muharrem Sarıkaya

YORUM YAZ

  • zülfikar64zülfikar6428 dk önce
    Gözlerim yaşardı. Romeo ve Julieti de geçti bunlar. Bu kadar naz yap gelmem de sonra istemez sağ cebime koy bu oyunlar bize yabancı gelmedi. Meral Abla işi biliyor. Muhaliflerden kurtulmak için oynadığı oyun gelmicektim ama abla yüreği dayanamadım. Koltuk için değil partim için geldim. Hoş geldin Meral Abılaaaa
  • Müslüm anMüslüm an33 dk önce
    Adamlar istifa etmedi diyor siz halen dönecek. Diyorsunuz halen oyunu görmüyormusunuz
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

YPG ve katil Esed rejimi masaya oturdu!
  1. YPG ve katil Esed rejimi masaya oturdu!
  2. Alerji riski hangi bebeklerde daha..
  3. Meral Akşener'in istifasının arkasında..
  4. ÖSYM'den sınav memnuniyeti anketi
  5. Borsa, güne yüzde 0,09 yükselişle..
  6. Mersin'de uyuşturucuyu keçeye..
  7. Merkez Bankasının rezervlerinde düşüş
  8. Çocuklarda gece terlemesi neden olur?
  9. Gazete ve dergi satışları geçen yıl..
  10. TBMM Başkanı Binali Yıldırım, yeni..
  11. Vatandaşların ceset merakı! Film gibi..
  12. Hangi tür besinler çocukları nasıl..
  13. Köprü ve otoyollar 883 milyon kazandı
  14. Altın fiyatları piyasaya düşüşle başladı
  15. TÜRKPATENT’E 60 bin başvuru
  16. Reuters açıkladı! YPG ile Esed masaya..
  17. Krizlerden çok fazla yorulan..
  18. Evde yapılan konserveler zararlı mıdır?
  19. İşte bu haftaki Cuma hutbesi:..
  20. Kartal'ın rakibi belli gibi!
Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
Topuk sertleşmesi ölümcül bir hastalığın habercisi!
Topuk sertleşmesi ölümcül bir hastalığın habercisi!
Suudi Arabistan'dan 'hac' açıklaması: Türkler gelmezse...
Suudi Arabistan'dan 'hac' açıklaması: Türkler gelmezse...
Mahkemenin Adem Huduti kararına itiraz: Doğrudan faili...
Mahkemenin Adem Huduti kararına itiraz: Doğrudan faili...
12 ay askerlik süresi 9 aya düşecek! Kısa dönem askerlik kalkacak Tek tip askerlik geliyor
12 ay askerlik süresi 9 aya düşecek! Kısa dönem askerlik kalkacak Tek tip askerlik geliyor

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
İlk kez açıkladı: 2020’den itibaren er alınmayacak
İlk kez açıkladı: 2020’den itibaren er alınmayacak