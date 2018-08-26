Bomba iddia! ABD'den Rusya'ya 'vurmaya hazırız' uyarısı

ABD'li merkezli Bloomberg'in dört farklı kaynağa dayandırdığı haberine göre, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Nikolay Patruşev’e, Washington’un Suriye hükümet güçlerine yeni ve daha güçlü bir darbe indirmeye hazır olduğu konusunda uyarıda bulunduğu belirtildi.

Kaynakların aktardığı bilgiye göre ABD yönetimi, ellerinde Suriye ordusunun militanların kontrolündeki bölgeleri kurtarırken kimyasal silah kullanma olasılığı bulunduğuna dair bilgiler olduğunu ileri sürerek ABD’nin böyle bir saldırıya öncekine göre ‘daha güçlü askeri eylemlerle yanıt vermeye’ hazır olduğunu belirtiyor.