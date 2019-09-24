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'ABD, Rus heyetine vize vermedi' iddiası!

Rusya Federasyon Konseyi Uluslararası İşler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, ABD'nin 74. Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna katılacak Rusya heyetinin bazı üyelerine vize vermediğini iddia etti. Kosaçev "Skandal bir durum, Dışişleri Bakanlığı üzerinden sert adımlar atılacak." dedi.

24 Eylül 2019 Salı 13:52
'ABD, Rus heyetine vize vermedi' iddiası!

Rusya Federasyon Konseyi Uluslararası İşler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin, 74. Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna katılacak Rus heyetinin bazı üyelerine vize vermediğini ileri sürdü.

ABD'nin BM üyesi olarak, kendi yükümlülüklerini yerine getirmediğini belirten Kosaçev, "Skandal bir durum, Dışişleri Bakanlığı üzerinden sert adımlar atılacak." ifadelerini kullandı.

"Bu durum ikili ilişkilerimizi bozuyor"

Kosaçev, Rus milletvekillerinin ve kendisinin de aralarında bulunduğu heyetin bazı üyelerine vize verilmediğini öne sürerek "Bu, açıklaması ve mazereti olmayan bir eylemdir. ABD'nin inisiyatifiyle oluşan bu durum, ikili ilişkilerimizi bozuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kosaçev, vizelerinin reddedilmediğini, heyet üyelerine pasaportların verilmediğini sözlerine ekledi.

Rusya ABD'nin moskova büyükelçisine nota verdi

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'nin Moskova Büyükelçiliği temsilcisine protesto notası verildiğini duyurdu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da durumun endişe verici ve kabul edilemez olduğunu vurgulayarak "Washington, uluslararası yükümlülüklerini doğrudan ihlal ediyor." dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da ABD'nin Rus heyetinin bazı üyelerine vize vermediğini doğrulayarak Rus diplomatlarının ABD vizesi için zamanında başvurduğunu söyledi.

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Haber Tarihi: 24 Eylül 2019 Salı 13:52
  1. Konstantin Kosaçev
  2. Rusya
  3. ABD

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