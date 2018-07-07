Bomba haber! Prenses Kate Middleton, Arapça Kur’an okuyup Sahabe hikayeleri…

yeniakit.com.tr İngiltere tahtının ikinci sıradaki varisi olan Prens William’ın eşi Cambridge Düşesi Kate Middleton, küçük bir çocukken babasının işi dolayısıyla Ürdün’e gidip buradaki çocuk yuvasında Arapça dersleri almış, ayetler okumuş.

HER GÜN AYETLER OKUYUP SAHABE HİKÂYELERİ DİNLEMİŞ

Mayıs 1984’e Ürdün’e gittiklerinde henüz 2 yaşında olan Kate’in gittiği Assahera yuvası kurucusu ile yapılan röportajda ilginç bilgiler verildiği görülüyor.

Sahera el-Nabulsi, “Sabah rutini tüm çocukların ‘Incy Wincy Spider’ şarkısını hem İngilizce hem de Arapça olarak söyledikleri bir daireye oturmaktı” dedi. Devamla, “Biz çocukların Arapçalarını geliştirmek için Kur’an’dan bir ayet okuruz ve Peygamberin Hz. Ömer gibi sahabelerinin hikâyelerinden bahsederiz. Düşünce, saygı ve sevgi gibi kavramları tahkim etmekti” sözlerini kullandı.

İngiliz medyasına da yeni olarak çıkmış haberlere göre Kate, yaşları üç ile beş arasında değişen Ürdün, İngiltere, Japonya, Hindistan, Endonezya ve Amerika’dan 100 kadar çocuğun olduğu yuvada 12 kişilik bir sınıfta bulunmaktaydı. Sabahları herkes Arapça öğrenmek için toplanır sonra farklı sınıflara ayrılırlardı.

Yuvanın kurucusu ayrıca, yılbaşında Noel Baba gibi çıkarken, Ramazan sonunda da bayram kutladıklarını ifade etti.

Kate Middleton’ın, British Airways idarecilerinden olan babasının işi bitip ailece ayırılıncaya kadar orada üç yıl kaldığı ifade edilmektedir.

Kaynak: Yeniakit.com.tr