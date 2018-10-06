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Bomba eğitimi Amerika'dan!

PKK’lı teröristlere mayın ve el yapımı patlayıcı eğitimini Suriye’de ABD’li askerler veriyor.

06 Ekim 2018 Cumartesi 09:27
Bomba eğitimi Amerika'dan!

Yenişafak gazetesinden Kıymet Sezer'in haberine göre, askeri araçlara yönelik güçlendirilmiş EYP düzenekli saldırı, bölücü terör örgütü PKK ve Suriye uzantısı PYD'ye Amerikan askeri desteğini tekrar gündeme getirdi. Geçtiğimiz şubat ayında ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay Ryan Dillon, PKK/PYD üyesi teröristlere verdikleri patlayıcı düzenek eğitiminin fotoğraflarını Twitter adresinde paylaşmıştı. 

Dillon, eğitimin amacının PKK'lıların, 'el yapımı patlayıcılarla mücadele yeteneklerini artırmak' olduğunu ifade etmişti. Bu mesaj, ABD askerlerinin PKK'ya verdiği EYP eğitimlerinin itirafı olmuştu. PKK'lı teröristler ABD'den aldıkları eğitimler doğrultusunda yeni taktikler geliştiriyor. 'Daha yüksek boyutta patlayıcı kullanmak' bu taktiklerden sadece biri. ABD askerleri Suriye kuzeyindeki 20'ye yakın üs ve kampta PKK'lıları eğitmeye devam ediyor.

Batman’da 8 Mehmetçiği şehit eden kablo düzenekli el yapımı patlayıcı, infilak ettiği yerde derin bir çukur oluşturdu. Kullanılan bombanın yaklaşık 150 kilogram olduğu sanılıyor.

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 09:27
  1. Batman
  2. PKK

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