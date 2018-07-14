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Bomba detay! 15 Temmuz'da Ümit Dündar evden 15 dakika geç çıksa...

15 Temmuz gecesine dair çok çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Dönemin 1. Ordu Komutanı Ümit Dündar, yola çıktıktan 15 dakika sonra, FETÖ'cü hainler tarafından evine baskın yapıldı. Dündar biraz daha geç çıksa, kendisini derdest etmek isteyen hainlerle karşılaşacaktı.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 13:53
Bomba detay! 15 Temmuz'da Ümit Dündar evden 15 dakika geç çıksa...

FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimine dair çok çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Dönemin 1. Ordu Komutanı Ümit Dündar, yola çıktıktan 15 dakika sonra, FETÖ'cü hainler tarafından evine baskın yapıldı. Dündar biraz daha geç çıksa, kendisini derdest etmek isteyen hainlerle karşılaşacaktı. 

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, 15 Temmuz hain darbe kalkışmasının detaylarını aktaran "15 Temmuz Kıyam(et) Gecesi ve Milli Vuruş" isimli bir kitap kaleme aldı.  FETÖ'nün ülkeyi emperyalistlere teslim etmeye hazırlandığı geceye dair birçok detayı anlatan Çalışkan, dönemin 1. Ordu Komutanı Ümit Dündar'a ait çok konuşulcak bir bilgi verdi. 

Çalışkan o geceye dair şunları anlattı:

WHATSAPP GRUBU ELE GEÇTİ

Bir vatandaş Aksaray Orduevi civarında tedbir amaçlı beklemekte olan Müdür Yardımcım Gaffar Demir’in yanına gelip gözaltına alınan darbeci Yarbay Osman Akkaya’yı kastederek ‘Müdürüm bu telefon onun’ diyerek teslim ediyor. Gaffar Müdür telefonu TEM Şube Müdürü Kayhan Ay’a gönderiyor. Whatsapp grubunun ele geçirilmesi sayesinde darbecilerin birbirleriyle iletişim halinde olduklarını farketmiş olduk. Yazışmalar devam ediyordu. Bunları kim yönetiyor, talimatları ne, nereye saldırıyorlar eylem akışını hepsini öğrendik. Whatsapp grubundakilerin telefon numaralarını aradık. ‘Darbe başarısız oldu. Siz hala orda mısınız? Sizi de almaya geliyorlar’ şeklinde ifadeler kullandık. Karşı tarafın psikolojisi daha feci bozuldu.

DÜNDAR PAŞA ALINACAKTI

Darbecilerin Whatsapp grubunda ısrarla ‘1. Ordu Komutanı’nı (Ümit Dündar) gözaltına alın’ deniyor. Bu bilgiden habersiz ben, Ümit Dündar Paşa’yı köprüye davet etmiştim. Davetimden 10-15 dakika sonra Paşa’nın evini basıyorlar. Evden çıkmasaydı darbeciler tarafından o da alınacaktı.

15 Temmuz'da 'bir minibüs dolusu C4' detayı! Nereyi bombalayacaklardı?

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2018 Cumartesi 13:53
  1. Aksaray
  2. Ordu
  3. İstanbul
  4. Ümit Dündar
  5. Mustafa Çalışkan
  6. 15 Temmuz
  7. FETÖ

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