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Bomba detay ortaya çıktı... Trump 8 kez istemiş, İran takmamış!

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yle görüşmek için 8 kez talepte bulunduğunu ancak reddedildiğini açıkladı.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 14:44
Bomba detay ortaya çıktı... Trump 8 kez istemiş, İran takmamış!

İran, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkelerinin Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile 8 kez görüşme talebinde bulunduğunu ancak kabul etmediklerini açıkladı. 

Başkent Tahran'da düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı öncesi basına konuşan Vaizi, Ruhani'nin ekonomi kurmayları başta olmak üzere kabinede değişiklik yapmaya hazırlandığını söyledi.

Kabinede kaç bakanın değişeceğinin henüz belli olmadığını aktaran Vaizi, "Cumhurbaşkanı, kabinede değişikliğe gitmek için çeşitli isimler üzerinde çalışıyor." dedi.

Vaizi, "Bir kaç bakan değişecek. Bu değişiklikler hakkında Cumhurbaşkanı açıklama yapacak. Bu değişikliklerden biri de hükümetin ekonomi ekibi olacak." ifadesini kullandı.

"TRUMP RUHANİ İLE GÖRÜŞME TALEBİNDE BULUNDU"

ABD'nin İran'a karşı izlediği politikaya da değinen Vaizi, ülkesinin Washington yönetimiyle müzakere etme niyetinin olmadığını belirtti.

Müzakere talebinin daha önceleri ABD'den geldiğini dile getiren Vaizi, "Cumhurbaşkanı Ruhani, Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna katılmak için New York'a gittiği zaman Trump, Ruhani'ye 8 kez görüşme talebinde bulundu fakat Ruhani bu talepleri kabul etmedi." şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 14:44
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  2. Donald Trump
  3. ABD
  4. İran
  5. Mahmud Vaizi

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