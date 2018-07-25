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Bomba ayrıntı! Hepsi farklı cezaevine kondu, sebebi ise...

Oktar grubuna yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan şüphelilerin, örgütsel bağlarının engellenmesi amacıyla ayrı cezaevlerine sevk edildikleri öğrenildi.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 15:15
Bomba ayrıntı! Hepsi farklı cezaevine kondu, sebebi ise...

Toplam tutuklu sayısının bugüne kadar 169 olarak belirlendiği Adnan  Oktar grubuna yönelik soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör  ve Örgütlü Suçlar Bürosu, gözaltı ve tutuklama sürecinde grup üyelerinin  birbirleriyle olan iletişimlerini engellemek için farklı bir yola başvurulması  talimatı verdi.

Gözaltında tutulurken ayrı hücrelerde bulundurulmalarına dikkat edilen  şüphelilerin, sevk edildikleri mahkemelerce tutuklanmalarından sonra da yine  örgütsel bağlarının engellenmesi amacıyla farklı cezaevlerine gönderildiği ortaya  çıktı.

Buna göre, tutuklu şüphelilerden Adnan Oktar'ın Edirne, Oktar  Babuna'nın Tekirdağ cezaevlerinde tutulduğu öğrenilirken, erkek şüphelilerden  61'nin Metris Cezaevinde, kadın şüphelilerden 10'unun Gebze, 20'sinin Bandırma ve  15'inin de Bakırköy kapalı cezaevlerinde bulunduruldukları kaydediliyor.  Tutuklanan diğer şüphelilerin de beşerli ve onarlı gruplar halinde farklı  cezaevlerine sevk edildiği, dağıtımlarda öncelikle buna önem verildiği de ifade  ediliyor.

ŞİKAYETÇİ SAYISI ARTIYOR

Başsavcılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Adnan Oktar grubuna  yönelik soruşturma başlatılmasından ve bu soruşturmanın medyada sıklıkla yer  almasının ardından, şikayetçi sayısının arttığına dikkat çekilirken, günden güne  daha da kalabalıklaşan şikayetçi sayısının azımsanmayacak boyutlara çıktığı dile getiriliyor.

Soruşturma savcılığının, soruşturma konusunun çok sayıda "cinsel  istismar, nitelikli cinsel saldırı, alıkonulma" iddialarını kapsadığı ve  mağdurların isimlerinin korunması amacıyla, konunun medyada magazinleştirilmesini  engellemek adına önlemler aldığı da vurgulanırken, bu sayede ciddi boyuttaki  suçlamaların gözden kaçırılmamasının amaçlandığı dile getiriliyor.

PARA İLİŞKİLERİ ARAŞTIRILIYOR

Başsavcılığın 15 yaşından küçük kişilere yönelik her eylemi "cinsel  istismar" suçu kapsamında değerlendirdiği ve örgütün para trafiğiyle ilgili ise  incelemelerin halen devam ettiği kaydediliyor.

Öte yandan, tutuklanan şüpheliler arasında özel bir üniversitenin  rektör sekreterinin de bulunduğu vurgulanırken, savcılıkça, örgütün buna benzer  bazı üyeleri aracılığıyla, özellikle üniversite gençliğine ulaşma stratejisi  güttüğü değerlendiriliyor.

TUTUKLU SAYISI 169

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Adnan Oktar grubuna yönelik  soruşturma kapsamında gözaltına alınan 187 şüpheliden 5'i emniyetteki  işlemlerinin ardından serbest bırakılmış, 182'si adliyeye sevk edilmişti.  Bunlardan aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 169 şüpheli tutuklanırken, 13'ü  adli kontrol tedbiriyle olmak üzere 14 kişi de serbest bırakılmıştı.

Oktar'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "çocuğun cinsel  istismarı", "nitelikli cinsel saldırı", "şantaj", "mal varlığı değerlerini yurt  dışına çıkarma" ve "cebir, şiddet ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden  yoksun bırakma" suçlarından tutuklanmasına karar verilmişti.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 15:15
  1. Tekirdağ
  2. İstanbul
  3. Edirne
  4. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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