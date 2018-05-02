Bomba avcısı “Berber” Mehmetçik'le birlikte hayat kurtarıyor
Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin’i, YPG/PKK’lı teröristlerin kaçarken tuzakladığı patlayıcılardan temizliyor. Mehmetçiğe bu zorlu görevinde dedektör köpek “Berber” eşlik ediyor.02 Mayıs 2018 Çarşamba 18:12
Labrador cinsi bomba arama köpeği Berber, 15 gün önce Diyarbakır’dan Afrin’e götürüldü. Teröristlerin tuzakladığı 37 patlayıcıyı temizleyen Berber, 6 saat mesai yapıyor.
Tespit ettiği patlayıcının yanına oturan Berber, gelecek komutu bekliyor.
Dedektör köpek Berber, tehlikeyi fark ediyor, can kayıplarının önüne geçiyor.
Kaynak: AA
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