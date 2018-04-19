Destici’den flaş açıklama: Abdullah Gül’ün aday olma ihtimali zayıf

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin konuştu. Abdullah Gül ile bir görüşme yapmadığını söyleyen Destici, "Gül'le bir görüşmem olmadı ama Saadet Partisi'nden veya bağımsız bir şekilde aday olma ihtimalini zayıf görüyorum." dedi.