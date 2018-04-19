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Destici’den flaş açıklama: Abdullah Gül’ün aday olma ihtimali zayıf

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı adayı olma ihtimalinin zayıf olduğunu söyledi.

19 Nisan 2018 Perşembe 16:42
Destici’den flaş açıklama: Abdullah Gül’ün aday olma ihtimali zayıf

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin konuştu. Abdullah Gül ile bir görüşme yapmadığını söyleyen Destici, "Gül'le bir görüşmem olmadı ama Saadet Partisi'nden veya bağımsız bir şekilde aday olma ihtimalini zayıf görüyorum." dedi.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 16:42
  1. Mustafa Destici
  2. Abdullah Gül

YORUM YAZ

  • hayrihayri1 sa önce
    Abdullah Gülün aday olmasi kime yarar kime zarar herhalde asikardir! Abdullah Gülün secilme ihtimalini konusmasi bile gülünc, gülü sadece ittifaka karsi kulanmak istiyorlar... yani nekadar kopara bilirsem kar misali... maksat gülü sectirmek degil, Erdoganin secmen sayisini azaltmak... bizim milleti biliyorsunuz, bir kac bin insanin güle verecegini düsünüyorum, 1000-2000-3000 bu alcaklar nekadar koparirlarsa kar, Baskanlik secimlerini unutmayalim akplilerden ve mhplilerden bile hayir diyenler oldu... kil payi gecire bildik....
  • Yunus 16Yunus 161 sa önce
    BU ADAM I AMMA BÜYÜTTÜNÜZ? NE YAPTI? ERDOĞAN IN SAYESİNDE 7 YIL CUMHURBAŞKANLIĞI KOLTUĞUNDA OTURDU. KAYDA DEĞER NE YAPTI? OTURAN NEJDET DEN NE FARKI OLDU? ÖNCE FETÖ YE UYANMADIĞININ HESABINI YARGIYA VERSİN. 7 ŞUBAT 2012 MİT MÜSTEŞARI KRİZİ NDE UYANMADI? MAYIS 2013 GEZİ PARKI OLAYLARI UYANMADI? YETMEDİ 17 - 25 ARALIK 2013 YARGI DARBESİ UYANMADI? ERDOĞAN IN GÖBEĞİ ÇATLADI HAŞHAŞİLER HAŞHAŞİLER DİYE DİYE YİNE UYANMADI? OCAK 2014 MİT TIR'LARI İHANETİ YİNE UYANMADI??? PES PES DOĞRUSU. 15 TEMMUZ 2016 CİYAKLIYOR?YAZIKLAR OLSUN. YARGIYA
  • MustafaMustafa1 sa önce
    Siz şu katılmamış yolsunuz.
  • Ismail hakki efendiIsmail hakki efendi1 sa önce
    Olsun allahinizi severseniz boyunun ölcusunu alir birdahada kimsenin yuzune bakamaz evinde oturup Kazan örer
  • SadakatSadakat2 sa önce
    Fetoya bir zirnik laf edemeyenlere bir zirnik oy yok!!!!
  • bozkurt1071bozkurt10712 sa önce
    Keşke aday olsa bu kadar niye korkuyorsunuz ki adamı yıpratmaya yönelik haberler
  • yorgunyorgun2 sa önce
    Devlet birimlerin den fetodan atılan memurların tamamına sadet ilçe başkanları bünyesinde topluyorlar feto terör örgütü saadeti destek liyor onun için gül beyfendi asla olmaz karamal hayelliyor sadat hdp ile olabilir şaşırmayın vesselam
  • Zübük SiyonZübük Siyon2 sa önce
    Bu Gül olayının iyice vıcığı çıktı ha!
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