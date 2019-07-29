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Bolvadin’de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Afyonkarahisar’ın Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 09:55
Bolvadin’de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Afyonkarahisar’ın Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.


Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çay ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünden Bolvadin ilçesine eroin sevk edileceği ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekipleri Çay-Bolvadin karayolunda güvenlik önlemi alarak şüpheli şahısları takibe aldı. Ekiplerin sıkı takibi sonrası A.Ç., H.K. ve A.A. isimli şahıslar yakalandı. Şahısların yapılan üst aramasında A.A.’nın üzerinde eroin maddesi bulundu. Gözaltına alınıp Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen 3 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 09:55
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