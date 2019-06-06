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Bolvadin’de doğalgaz firmasından açıklama geldi

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde geçtiğimiz gün yayılan gaz kokusu paniğe neden olmuştu.

06 Haziran 2019 Perşembe 16:33
Bolvadin’de doğalgaz firmasından açıklama geldi

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde geçtiğimiz gün yayılan gaz kokusu paniğe neden olmuştu. Çıkan haberler üzerine Aksa Doğalgaz firması tarafından bir açıklama yapıldı.


Doğalgaz firmasından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Bolvadin’de bayram nedeni ile doğalgaz tüketiminin az olması sebebiyle doğalgaz içerisindeki koku miktarı yükselmiştir. Ocak ve kombi çalışması esnasında oluşan kokunun hissedilmesi durumunda evinizin tüm havalandırmalarını açmasını rica ederiz. En kısa sürede problem giderilecektir.”


Yoğun gaz kokusundan rahatsız olan ilçe halkı ise sosyal medyadan tepkilerini dile getirdi.

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 16:33
  1. doğa

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