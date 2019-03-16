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Bolvadin’de 3 hırsız kıskıvrak yakalandı

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili olarak yakalanan 3 kişi tutuklanırken, 3 firari şüpheli de aranıyor.

16 Mart 2019 Cumartesi 16:34
Bolvadin’de 3 hırsız kıskıvrak yakalandı

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili olarak yakalanan 3 kişi tutuklanırken, 3 firari şüpheli de aranıyor.

 

Hacı Ömer mahallesi Karabağlar evlerinde Veli Gencer e ait evde meydana gelen hırsızlık ile ilgi Bolvadin Emniyet Müdürlüğünün titiz çalışmaları sonucunda kısa sürede olay çözüldü. Yapılan araştırma neticesinde olayın şüphelileri M.Y., Y.A. ve M.B.K.yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. Adliye sevk edilen üç şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Afyonkarahisar Cezaevine gönderildi. Olay ile ilgi olarak diğer şüpheli olan 3 kişinin firarda olduğu, yakalamalarına yönelik çalışmalar devam ettiği öğrenildi.

 

Şüphelilerin, çaldıkları 10 bin lira değerindeki tencere, battaniye, tabak takımları ve tablet gibi eşyaları, Çay ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde oturan İ.T. isimli şahsa satarak buna karşılık uyuşturucu madde aldıklarını ve kullandıklarını beyan ettiler. Şahıslar hakkında ayrıca uyuşturucu madde bulundurmak suçundan da işlem yapıldığı, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 16:34
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