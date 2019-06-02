Bolvadin İlçe Şehitliğine mermer döşemesi

Afyonkarahisar’ın Bolvadin Şehitliğinin toprak alanlarına mermer döşemesi yapıldı.

Bolvadin Huzur Evi Müdürü Fikri Eker öncülüğünde şehitliğin kabir aralarındaki toprak alanlar mermerle döşendi. Erken Mahallesi Muhtarı Gani Tek konuyla ilgili açıklamalarında, "Şehitlerimiz için ne yapsak azdır. Rabbim şehadetlerini kabul eylesin. Bizlere şefaatçi olsunlar inşallah. Şehitlerimiz bizlerin huzuru için şer odakları ile yürekten mücadele ederek canlarını verdiler. Bu güzel hizmeti Bolvadin Huzur Evi Müdürlüğü ile beraber birlik ve beraberliğimizin gücü ile yaptık. Allah sebep olanlardan razı olsun" dedi.