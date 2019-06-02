0553 313 94 23

Bolvadin İlçe Şehitliğine mermer döşemesi

Afyonkarahisar’ın Bolvadin Şehitliğinin toprak alanlarına mermer döşemesi yapıldı.

02 Haziran 2019 Pazar 18:13
Bolvadin İlçe Şehitliğine mermer döşemesi

Afyonkarahisar’ın Bolvadin Şehitliğinin toprak alanlarına mermer döşemesi yapıldı.


Bolvadin Huzur Evi Müdürü Fikri Eker öncülüğünde şehitliğin kabir aralarındaki toprak alanlar mermerle döşendi. Erken Mahallesi Muhtarı Gani Tek konuyla ilgili açıklamalarında, "Şehitlerimiz için ne yapsak azdır. Rabbim şehadetlerini kabul eylesin. Bizlere şefaatçi olsunlar inşallah. Şehitlerimiz bizlerin huzuru için şer odakları ile yürekten mücadele ederek canlarını verdiler. Bu güzel hizmeti Bolvadin Huzur Evi Müdürlüğü ile beraber birlik ve beraberliğimizin gücü ile yaptık. Allah sebep olanlardan razı olsun" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 18:13
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Kurum: “İlk aldığımız bilgilerde herhangi bir can veya mal kaybı söz konusu değil”
    1. Bakan Kurum: “İlk aldığımız bilgilerde..
    2. Soylu'dan sürücülere "Yoğunluk..
    3. Futbol: Elit 17 Yaş Altı Ligi Süper Kupa
    4. Balıkesir'de otobüs devrildi: 1 ölü, 8..
    5. 4 yaşındaki Zeynep'i kurtarmak için..
    6. Yenileme seçimleri
    7. Antalya'da bayram trafiği yoğunluğu
    8. Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde AK..
    9. Kartal’da pide kuyruğunda bekleyen..
    10. Yüksek Seçim Kurulu tarafından 31..
    11. Ramazan Bayramı öncesi korkunç kaza!..
    12. Vali broşür dağıtıp sürücüleri uyardı
    13. Muş lise taban puanları 2019 Muş lise..
    14. Yüksekova'da 13,5 kilo eroin ele..
    15. Sivas’ta kontrolden çıkan otomobil..
    16. Altınordu U17 takımı şampiyon oldu
    17. Kesmetepe beldesinde sandıklar..
    18. Mevlana Mahallesi’nin yeni muhtarı..
    19. Varşova Kültür Festivali’nde Türkiye..
    20. Diyarbakır’da taşlı sopalı kavga
    21. Basketbol: 16 Yaş Altı Kızlar Türkiye..
    22. Kazan’da Uluslararası Nevruz Tiyatro..
    23. Cezayir'de kriz! Cumhurbaşkanlığı..
    24. Kerkük saldırılarının faillerinden..
    25. Sinop lise taban puanları 2019 Sinop..
    26. 4 yaşındaki çocuğun bacağı banka..
    27. ABD'de Beyaz Saray ile Pentagon..
    28. Yenilenen seçimlere ilişkin yayın..
    29. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi..
    30. Sürücüler araçlarından inip kavga etti
    İspanya'dan Türkiye açıklaması: Patriot füzeleri...
    İspanya'dan Türkiye açıklaması: Patriot füzeleri...
    Oy avcılığına çıkarken avlandı! Cumhuriyet, Kemal’in maskesini istemeden düşürdü
    Oy avcılığına çıkarken avlandı! Cumhuriyet, Kemal’in maskesini istemeden düşürdü
    KKTC'nin yeni Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Türk ordusu çekilirse...
    KKTC'nin yeni Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Türk ordusu çekilirse...
    İspanya'dan kritik Türkiye ve Patriot açıklaması!
    İspanya'dan kritik Türkiye ve Patriot açıklaması!
    Ekrem İmamoğlu’nun köpüğü söndü, balonu patladı, yaldızı döküldü…İrtifa kaybettikçe hırçınlaşıyor
    Ekrem İmamoğlu’nun köpüğü söndü, balonu patladı, yaldızı döküldü…İrtifa kaybettikçe hırçınlaşıyor

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Proje Ekrem’in yalanları bitmiyor
    Proje Ekrem’in yalanları bitmiyor
    Suudi Arabistan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
    Suudi Arabistan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür