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Boluspor'da transferler sürecek

- Boluspor Teknik Direktörü Giray Bulak:"Transfer sezonu bitene kadar 4-5 oyuncu daha almayı düşünüyoruz"- "Yusuf (Yazıcı) orada kalmayacaktır. 1-2 yıl içerisinde çok daha önemli liglerde, çok da önemli takımlarda oynayacaktır"

07 Ağustos 2019 Çarşamba 10:48
Boluspor'da transferler sürecek


BOLU (AA) - TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'un teknik direktörü Giray Bulak, "Transfer sezonu bitene kadar 4-5 oyuncu daha almayı düşünüyoruz." dedi.

Kulüp tesislerinde düzenlenen haftalık basın toplantısında açıklamalarda bulunan Giray Bulak, yeni sezon hazırlıkları ile tamamlanan ve yapılması planlanan transferler hakkında bilgi verdi.

Bolu'daki tesislerinde yeni sezon hazırlıkları kapsamında 34 gündür kampta olduklarını aktaran Bulak, "Bugün 34 günlük bir süreci geride bırakıyoruz. Son hazırlık maçımız Adanaspor ile bu akşam kendi stadımızda olacak. Orada yine kadro arayışımızı görmüş olacağız." diye konuştu.


- "İyi oyuncular aldığımızı düşünüyorum"


İyi çalışan, her geçen gün gelişen ve uyum sağlayan bir ekip olduklarını dile getiren Bulak, "Aramıza yeni katılan arkadaşlar da var. Onlar bizi ve ligi çok iyi bilen oyuncular. Bundan dolayı uyum süreci çabuk geçecektir. Hatta bugün ve yarın da aramıza katılacak arkadaşlarımız olacak. Bilindiği gibi bizden çok oyuncu ayrıldı. Bundan ötürü de aramıza yeni oyuncular katmayı planlamıştık. Bu doğrultuda çalışmalarımız devam ediyor. İyi oyuncular aldığımızı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bulak, TFF 1. Lig'in zorluğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Bu ligde ne kadar güçlü olunursa o kadar ayakta kalınacağının bilincindeyiz. Bundan ötürü hem yönetim kurulumuz hem de şehrimiz çok duyarlı çalışıyor. Şimdilik her şey iyi gidiyor. Umarım iyi bir başlangıç yaparız. Sezonun ilk 3 haftasında Osmanlıspor, Adana Demirspor ve Erzurumspor ile karşılaşacağız. Umarım bu 3 maçın sonucu bizim için başarılı ve iyi olur."

Bir basın mensubunun transfer çalışmalarına yönelik sorusu üzerine Bulak, "Transfer sezonu bitene kadar 4-5 oyuncu daha almayı düşünüyoruz. Eksik olan bazı bölgelerimiz var. Daha santraforu oturtamadık. Sol tarafta ve savunmada eksiğimiz var. Ama istediğimiz 2 mevki daha var. Onları da tamamlarsak, aşağı yukarı sorunsuz bir takım olacağız. Oyuncunun kalitelisini seçiyoruz. Kişilik olarak da çok üst seviyede oyuncuları seçiyoruz. Dolayısıyla bu arkadaşlarımız bize katkı sağlayacaklar." değerlendirmesinde bulundu.


- Yusuf Yazıcı'nın transferi


Bulak, Trabzonspor'da teknik direktörlük yaptığı dönemde öğrencisi olan Yusuf Yazıcı'nın Fransa'nın Lille takımına transfer olmasına değinerek, "Yusuf, çok önemli bir oyuncu olmasının yanında çok önemli de bir karakter. Kendisine son derece iyi yatırım yapmış, kendisini geliştirmiş, takımına, şehrine katkı sağlamış. Şimdi de ülkesinin adını en iyi şekilde temsil etmek için bir sorumluluk almış. Yusuf'un gitmesini destekliyorum, alkışlıyorum. Kendisine de başarılar diliyorum. İnşallah bizi orada en iyi şekilde temsil edecek. Yusuf orada kalmayacaktır. 1-2 yıl içerisinde çok daha önemli liglerde, çok da önemli takımlarda oynayacaktır. Adımlamayı iyi yapan zeki bir çocuk. Allah yolunu açık etsin." diyerek sözlerini tamamladı.


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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 10:48
  1. Boluspor
  2. Futbol
  3. Giray Bulak
  4. TFF 1. Lig
  5. Yusuf Yazıcı

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