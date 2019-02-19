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Boluspor Teknik Direktörü Orhan Kaynak: “Bizim galibiyet serisine ihtiyacımız var”

Boluspor Teknik Direktörü Orhan Kaynak, galibiyet serisine ihtiyaçları olduğunu belirterek, “İnşallah bu hafta bunu gerçekleştirmeye başlarız” dedi.

19 Şubat 2019 Salı 15:28
Boluspor Teknik Direktörü Orhan Kaynak: “Bizim galibiyet serisine ihtiyacımız var”

Boluspor Teknik Direktörü Orhan Kaynak, galibiyet serisine ihtiyaçları olduğunu belirterek, “İnşallah bu hafta bunu gerçekleştirmeye başlarız” dedi.


Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, hafta sonu kendi evinde oynayacağı Adanaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Teknik Direktör Sait Karafırtınalar’ın ayrılmasının ardından Boluspor’la sezon sonuna kadar anlaşma imzalayan Orhan Kaynak yönetiminde hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılı ekip, bugün gerçekleştirilen antrenmanda düz koşu ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi.


Antrenman öncesinde açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Orhan Kaynak, “Boluspor olarak biz de istediğimiz şeyler yapmak için bir zaman istedik. Tabi zaman kazanarak devam etmek istiyoruz biz de. Bu en azından zihinsel ve fiziksel sıkıntıları gidermek adına kazanarak gitseydik şu anda direkt şampiyonluk adına bir şeyler söyleyebilirdik. Şu anda bu süreci her hafta oyunumuzu geliştirerek, istek arzumuzu artırarak oyun oynuyoruz ama sonuç alamadık. Bu bizi üzüyor, taraftarlarımızı üzüyor. Ama biliyorsunuz ki uzun süredir kazanamama psikolojisi büyük sıkıntı. Bunu aşmaya çalışıyoruz. Son hafta Altay’dan son dakikada gol yememiz büyük sıkıntı oldu. 1 puan alsaydık da aynı şekilde üzülürdüm. Bizim galibiyet serisine ihtiyacımız var. Bu oyuncular, bu kulüp bunu hak ediyor. Umarım bunu bu hafta gerçekleştirmeye başlarız. Boluspor, önemli bir kulüp. Buna kulübün, oyuncuların bilinçli hareket etmesi gerekiyor” dedi.


En büyük sıkıntılarından birisinin gol becerisi olduğunu belirten Kaynak, “Dün antrenmanda Özgürcan’ın parmağı kırıldı. 3 hafta aramızda olmayacak. 2 oyuncumuz gribal enfeksiyon geçiriyor. Muhtemelen 1-2 güne düzelir. Tek amacımız Adanaspor maçını kazanmak. Bu doğrultuda çalışıyoruz. En büyük sıkıntılarımızdan birisi gol becerisi. Rakip kale içerisine topu atamama. Bununla ilgili devamlı çalışmalar yapıyoruz. Hücum anlamında, gol anlamında, pozisyon anlamında çalışıyoruz. Çalışmaktan başka şansımız yok. Boluspor’u iyi yerlere getirmek için çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 15:28
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