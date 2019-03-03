Boluspor- İstanbulspor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig 24. haftasında Boluspor sahasında İstanbulspor 2-1 mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Boluspor Teknik Direktörü Orhan Kaynak, “Maçtan önce yaşadığımız, hafta içinden beri hem bireysel hem grup olarak konuşmalarımızdan biliyoruz ki, oyuncularımız bu kötü süreci yaşamak istemeyen ve hak etmeyen bir oyuncu grubu. Bireysel anlamda yetenekli, kaliteli oyuncular. Bizim daha iyisini yapmamız gerektiğini biliyoruz. Taraftarlarımızın önünde kazandığımız için mutluyuz. Oyuncu arkadaşlarımı kutluyorum. Daha iyilerini yapabilirler. Kapasiteleri var ama uzun süre kazanamama sıkıntısından dolayı bazen istediğiniz şeyleri yapamıyorsunuz. Bugün iyi oyundan ziyade aldığımız 3 puan için çok mutluyum” şeklinde konuştu.

İstanbulspor cephesi

İstanbulspor Teknik Direktörü Orhan Çıkırıkçı ise, “Erken bir gol yedik. 5. dakikada golle başladılar. Sonra beraberliği sağladık. Sonra kendi hatamızdan bir gol daha yedik. İkinci yarı pozisyon yakaladık. Değerlendiremeyince maalesef 2-1 mağlup bitirdik. İnşallah önümüzdeki haftalarda daha az hata yapıp pozisyonları değerlendireceğiz ve galip gelmeye çalışacağız” dedi.