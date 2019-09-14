Boluspor - Altay maçının ardından

TFF 1. Lig’in 4. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanan Boluspor-Altay karşılaşması, Altay’ın 2-0’lık galibiyetiyle sonuçlandı. Maç sonunda iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Boluspor Teknik Direktörü Giray Bulak, şanssız olduklarını ifade ederek, “Amacımız ilk yarı rakibe önde baskı yapıp tempoyu yükseltmek ve sonuca gidebilmekti. Anlaşılmaz bir şok golle oyuna başlamamız direncimizi kırdı. Mustafa Durak ile yakaladığımız pozisyonu değerlendirebilsek belki içeriye 1-1 gireceğiz. İkinci yarı daha farklı bir oyun olacak. Ama bugün çok şansızdık. Bütün dönen toplar rakibin önüne düştü. Dolayısıyla biraz futbol şansı Altay’dan yanaydı. İkinci golde topun elle oynanması, 2 tane oyuncumuzun yerde olmasında hakemin oyunu durdurması lazımdı. Veya Altay’lı oyuncuları dışarı atması lazım. Yapmadılar. İkinci golü yedik. İkinci golden sonra oyun değiştirebilmek daha da zorlaşıyor. Ama pozisyon buluyoruz, üretiyoruz. 2-3 tane iyi pozisyonumuz var. Yapabilseydik belki 2-1, belki ilk yarı 1-1 farklı bir hikaye olacak. Futbolda o pozisyonları değerlendirebilmek için biraz ustalık da önemli” dedi.

“İnşallah önümüzdeki maç telafi ederiz”

Yeni bir ekip kurduklarını söyleyen Bulak, “Geçen sezondan çok az oyuncu var kadromuzda. Yeni bir ekip kurduk. İşler biraz sancılı gidiyor. Ama daha dirençli ve daha topu ayakta tutabilecek bir oyun oynamamız lazım. Tempo, boş alan yaratma, oyuna katılma, geriye gelme iyi ama yediğimiz goller talihsiz gol. Altay’ı tebrik ediyorum. Çalışmalarımıza devam edeceğiz. Düzeltecek olduğumuz bazı organizasyonlar var. Boluspor bu değil. 1 maç kazandığımızda daha farklı şeyler olacak diye düşünüyoruz. Bunu da inşallah önümüzdeki maçta telafi ederiz” şeklinde konuştu.

Altay cephesi

Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar ise, “Öncelikle oyuncularımı tebrik ediyorum. Bolu gibi bir deplasmandan 2 golle 3 puan almak kolay bir şey değildi. Buraya kadar gelip bizi destekleyen taraftarlarımıza da çok teşekkür ediyorum ve galibiyeti de onlara armağan ediyorum. Oyunun başından sonuna kadar üstün olduğumuzu düşünüyorum. Oyunun sonunda sadece bir tane yan topta kafa pozisyonu verdik. Onun dışında pozisyon verdiğimizi düşünmüyorum. Birçok pozisyona girdik. Daha farklı bir skorla da ayrılabilirdik ama ön taraftaki oyuncularımız biraz daha cömert olmasaydı, pozisyonları sonlandırırken biraz daha dikkatli olsaydı çok farklı bir skorla da alabilirdik. Ama bizim için önemli olan 3 puandı. Aldığımız için mutluyum. Önümüzde Keçiören maçı var. Bu gece bu maçın keyfini çıkarıp daha sonra Keçiören maçına hazırlanacağız” dedi.