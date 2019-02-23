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Boluspor - Adanaspor maçının ardından

Spor Toto 1.

23 Şubat 2019 Cumartesi 16:41
Boluspor - Adanaspor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig’in 23. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanan Boluspor-Adanaspor karşılaşması, Adanaspor’un 1-0’lık galibiyetiyle sonuçlandı. Maç sonunda iki takımın teknik direktörü düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.


Daha fazla çalışmaları gerektiğine dikkat çeken Boluspor Teknik Direktörü Orhan Kaynak, “Bu maçı çok istiyorduk. Kazanmayı çok arzuluyorduk. Oyuncu arkadaşlarımın da isteği, arzusu maçtan önce konuşmaları hep bu yöndeydi. Önde basan, rakibi oynatmayan bir Boluspor olacağını düşünüyorduk. Tabii ki dönem dönem bunları yaptık. Daha fazla isteyip, daha çok mücadele etmemiz lazım. Bu sıkıntılı günleri geçirecek olan bu oyuncularımız, bizleriz. Daha fazla çalışıp bunu telafi edip düzelteceğiz. Başka şansımız yok. Boluspor’un iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Yeterince taraftarlarımızı üzdük. O yüzden bir an önce dirilmemiz, ayağa kalkmamız lazım” dedi.



Adanaspor cephesi


Adanaspor Teknik Direktörü Eyüp Arın ise Boluspor mücadelesiyle ilgili görüşlerini şöyle dile getirdi:


“Bizim de kaybettiğimiz puanlardan sonra aşağıda duruma baktığımızda ayakta kalma maçımızdı. Gerçekten bu anlamda, maça başladığımızda Boluspor’un başlangıç hızını biliyorduk. İlk 20 dakika biz sadece karşılık vererek oynadık ama 20 dakikadan sonra hem oyunda dengeyi sağladık hem de istediğimiz pozisyonlar oluşmaya başladı. Net pozisyonlar bulmaya başladık. Bunu ikinci yarıda da sürdürdük. Daha önce atacağımız golü son dakikada attık.”

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 16:41
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