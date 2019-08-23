0553 313 94 23

Boluspor - Adana Demirspor maçının ardından

TFF 1.

23 Ağustos 2019 Cuma 23:20
Boluspor - Adana Demirspor maçının ardından

TFF 1. Lig’in 2. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanan Boluspor-Adana Demirspor karşılaşması, 0-0’lık beraberlikle sonuçlandı. Maç sonunda iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.


Boluspor Teknik Direktörü Giray Bulak, “Oyunun ilk yarım saati doğaçlama futbol şeklinde geçti ama son 15 dakikası istediğimiz oyun planımızı uygulamaya başladık. Bu, daha dar alanda oyun, daha çok ayağa pas, daha kenar oyunu, rakibin yüzünü döndürmemekti. Özellikle ikinci yarıda bunları yaptık. Özellikle 2’inci yarı baskılı oynadık. Oyunun büyük bölümü bizim elimizde geçti ama çok gariptir ki, çok korner pozisyonu verdik rakibe. Rakibin ikinci yarı 3 tane atağı varsa 11-12 tane korner oldu. Bu kadar olmaması lazım. Bir parça bizim duruş pozisyon hatamız vardı ama her geçen gün oyun felsefemizi geliştiriyoruz. Bazı katılacak arkadaşlarımız var. Onlar katıldığında daha farklı bir takım olacağız. Ama küçük alan oyununu iyi oynadığımızda, 40 metrede ayağa iyi pas yaptığımızda çok tehlikeli bir takım olacağımızın sinyalleri var. Ben her geçen gün gelişebilecek bir Boluspor düşünüyorum. Tahminim de bu. İyi oynadık. Rakibi iyi baskıladık. Son dakikada Kurtuluş’un dokunduğu bir top var. Yoksa maçı 1-0 bitirebilirdik. 60’ıncı dakikada İsmail’e yapılan bir penaltı var. İtme var büyük ihtimalle orada. Ama onların attığı golde kaleci Sabri’ye faul var mı bilemiyorum. Hoca, ekip olarak iyi maç yönetti. Kendilerini tebrik ediyorum. Adana Demirspor güçlü bir kadro oluşturmuş. Onlara da başarılar diliyorum. Biz çalışmalarımızı her zaman olumlu ve pozitif yönde devam ettireceğiz. Ve çok daha iyi bir takım olacağız. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum” dedi.



Adana Demirspor cephesi


Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat ise, “Genel hatlarıyla memnunum. Tek eksik olan skordu. Gerek Osman’ın pozisyonu, gerek Vedat’ın pozisyonu, Vedat’ın verilmeyen penaltısı, Tevfik’in pozisyonu, sayılmayan gol. Rakibe pozisyon vermeden oynamak güzeldi. Neticede deplasmanda oynuyorsunuz. 2 puan ortalaması bu ligde önemli. Ama 1 hafta içerisinde hem Süleyman hem Hamido, Karayol, Kosecki, Resul, 5 tane takımın en önemli oyuncusunun takımdan bu şekilde uzak kalması etkiliyor. Yerlerine oynayan oyuncular sağ olsunlar ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Önemli bir puan. Gol yememek önemli. Kazanma ve kaybetmeme alışkanlığını devam ettirmek önemli. Önümüzdeki Keçiören maçına hazırlanacağız” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 23:20
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İzmir'de gıda zehirlenmesi
    1. İzmir'de gıda zehirlenmesi
    2. Irak Dışişleri Bakanlığı, ABD Bağdat..
    3. GÜNDEM ÖZETİ / 24 Ağustos 2019
    4. Basketbol: 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa..
    5. Eşi tarafından tabancayla vurulan..
    6. Kızıl Meydan'da Türk mızıkasının..
    7. Mısır Başsavcılığından Filistinli..
    8. Maçın ardından
    9. Brezilya, Amazon yangınları için..
    10. Maçın ardından
    11. Oğuzhan Özyakup: "3-0’lık skoru almak..
    12. AK Parti’nin 18’nci yıl dönümü..
    13. Moro Müslümanlarının yeni bayrağı..
    14. Emine Bulut için sessiz protesto
    15. Maçın ardından
    16. Abdullah Avcı: “Biz bu oyunu..
    17. Hatay'da düğünde "Çok oynadınız" kavgası
    18. İdrar enfeksiyonu için gitti, mide ve..
    19. Çocuk dövme tartışması mahalleliyi..
    20. Haluk Levent Harbiye'de sahne aldı
    21. Tamer Tuna: “Göztepe’nin..
    22. CENTCOM'a göre YPG/PKK siper yıkıyor
    23. Ahlat’ta Grup İmera konseri
    24. Borussia Dortmund, 3 puanı 3 golle aldı
    25. Cübbeli Ahmet Hoca'dan Abdullah Gül ve..
    26. Vida, Nkoudou’ya 3’lü çekmeyi öğretti
    27. Doğum gününden bir gün sonra trafik..
    28. Boluspor - Adana Demirspor maçının..
    29. Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa..
    30. Güven Yalçın: “Milli araya iyi girmek..
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!
    İyi Parti’nin sözcüsünden gündemi sarsan çıkış! ‘Mansur Yavaş da görevden alınmalı’
    İyi Parti’nin sözcüsünden gündemi sarsan çıkış! ‘Mansur Yavaş da görevden alınmalı’
    KKTC için yeni dönem! Monaco modeli geliyor
    KKTC için yeni dönem! Monaco modeli geliyor
    Türkiye'ye savaş açan darbeciye büyük şok! Askerleri teslim oldu
    Türkiye'ye savaş açan darbeciye büyük şok! Askerleri teslim oldu
    Koca dehşeti! Eşini parçalara ayırıp kıyma makinesinden geçirdi
    Koca dehşeti! Eşini parçalara ayırıp kıyma makinesinden geçirdi

    Günün Karikatürü

    24 Ağustos 2019
    Mazbataları iptal edilebilir! Yeniden seçim yapılacak
    Mazbataları iptal edilebilir! Yeniden seçim yapılacak
    ABD'den Türkiye kararı! "Teklifimizi geri çektik"
    ABD'den Türkiye kararı! "Teklifimizi geri çektik"