Boluspor - Adana Demirspor maçının ardından

TFF 1. Lig’in 2. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanan Boluspor-Adana Demirspor karşılaşması, 0-0’lık beraberlikle sonuçlandı. Maç sonunda iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Boluspor Teknik Direktörü Giray Bulak, “Oyunun ilk yarım saati doğaçlama futbol şeklinde geçti ama son 15 dakikası istediğimiz oyun planımızı uygulamaya başladık. Bu, daha dar alanda oyun, daha çok ayağa pas, daha kenar oyunu, rakibin yüzünü döndürmemekti. Özellikle ikinci yarıda bunları yaptık. Özellikle 2’inci yarı baskılı oynadık. Oyunun büyük bölümü bizim elimizde geçti ama çok gariptir ki, çok korner pozisyonu verdik rakibe. Rakibin ikinci yarı 3 tane atağı varsa 11-12 tane korner oldu. Bu kadar olmaması lazım. Bir parça bizim duruş pozisyon hatamız vardı ama her geçen gün oyun felsefemizi geliştiriyoruz. Bazı katılacak arkadaşlarımız var. Onlar katıldığında daha farklı bir takım olacağız. Ama küçük alan oyununu iyi oynadığımızda, 40 metrede ayağa iyi pas yaptığımızda çok tehlikeli bir takım olacağımızın sinyalleri var. Ben her geçen gün gelişebilecek bir Boluspor düşünüyorum. Tahminim de bu. İyi oynadık. Rakibi iyi baskıladık. Son dakikada Kurtuluş’un dokunduğu bir top var. Yoksa maçı 1-0 bitirebilirdik. 60’ıncı dakikada İsmail’e yapılan bir penaltı var. İtme var büyük ihtimalle orada. Ama onların attığı golde kaleci Sabri’ye faul var mı bilemiyorum. Hoca, ekip olarak iyi maç yönetti. Kendilerini tebrik ediyorum. Adana Demirspor güçlü bir kadro oluşturmuş. Onlara da başarılar diliyorum. Biz çalışmalarımızı her zaman olumlu ve pozitif yönde devam ettireceğiz. Ve çok daha iyi bir takım olacağız. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum” dedi.

Adana Demirspor cephesi

Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat ise, “Genel hatlarıyla memnunum. Tek eksik olan skordu. Gerek Osman’ın pozisyonu, gerek Vedat’ın pozisyonu, Vedat’ın verilmeyen penaltısı, Tevfik’in pozisyonu, sayılmayan gol. Rakibe pozisyon vermeden oynamak güzeldi. Neticede deplasmanda oynuyorsunuz. 2 puan ortalaması bu ligde önemli. Ama 1 hafta içerisinde hem Süleyman hem Hamido, Karayol, Kosecki, Resul, 5 tane takımın en önemli oyuncusunun takımdan bu şekilde uzak kalması etkiliyor. Yerlerine oynayan oyuncular sağ olsunlar ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Önemli bir puan. Gol yememek önemli. Kazanma ve kaybetmeme alışkanlığını devam ettirmek önemli. Önümüzdeki Keçiören maçına hazırlanacağız” şeklinde konuştu.