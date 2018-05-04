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Bölünme yenilik ve kaliteyi de getirir

Yönetilebilirlik açısından bölünüp yeni üniversitelerin kurulmasının doğru bir karar olduğu değerlendiren akademisyenler, kanun değişikliğini "çeşitliliğe ve yeni bilgilerin üretilmesine" vesile olacak bir bilimsel ve teknolojik hamle olarak ifade ediyor.

04 Mayıs 2018 Cuma 09:49
Bölünme yenilik ve kaliteyi de getirir

Yaptığı radikal icraatlarla Türkiye’yi dünya standartlarına taşıyan AK Parti Hükümeti’nin yeni üniversitelerin kurulması konusundaki kanun tasarısını TBMM’ye sunması tartışmaları da beraberinde getirdi. Temel görevi nitelikli bir eğitim öğretim vermek olan, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırma ve incelemeler yapan üniversitelerdeki öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısındaki artış, köklü bir reforma ihtiyacın olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

KALİTENİN YÜKSELMESİ LAZIM

Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, sınıflardaki öğrenci sayısının fazlalığı derslerdeki verimi düşürdüğüne dikkat çekerek, “Üniversite sayısının artırılması, öğrenci sayısının ise azalması en doğru olandır. Yurtdışındaki üniversitelerin sınıfların kapasitesi 15 kişidir. İlkokuldaki sınıfların 40 kişilik olmasını eleştirenler, söz konusu üniversite olunca direniyor. Dünyanın en başarılı üniversitelerinin öğrenci sayısı nerdeyse 25 bini geçmiyor. Yeni üniversitelerin kurulması ile öğretim görevlisi sayısı da artırılacak.

Üniversitelerin bölünmesi her açıdan iyidir. 50 kişilik kimya sınıfı mı yoksa 20 kişilik bir kimya sınıfı mı laboratuvar imkânlarından daha rahat faydalanabilir? Tıp Fakültesinde yüz kişilik sınıflar olur mu? Öğrenci sayısını düşürmek aslında eğitim kalitesini yükseltmek için yapılır” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı’na konuşan Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Enformatik Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ural Akbulut ise, "100 bin öğrenci ile üniversite yönetilemez. İdeal öğrenci sayısının 20-25 bin olduğunu düşünüyorum. Üniversitelerimiz, dinamik olmak, dünya ile yarışa girip iyi yerlere ulaşmak ve iyi öğrenci yetiştirmek istiyorlarsa tabii ki küçülmeleri gerekir" dedi.

YÖK’TEN YETKİ DEVRİ

Öte yandan; Yükseköğretim Kurulu (YÖK), bazı üniversitelerin bölünmesinin ardından yetki devrini içeren bir dizi kararı hayata geçirmeye hazırlanıyor. YÖK, kurulacak yeni üniversitede uygulanmak üzere, akademik konularda yetki devri yapacak. 

KÜÇÜLME ŞART

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Ali Murat Kırık, üniversitelerin bölünmesinin siyasi olarak yorumlanmaması gerektiğini vurgulayarak, “Bugün üniversitelerin birçok kampüsü bulunuyor. Bu durum üniversitelerin yönetimini zorlaştırıyor. Çünkü öğrenci sayısı giderek artıyor. Akademisyenler, öğrenciler kimi zaman idareye ulaşabilmekte zorlanabiliyor. Sıfırdan bir üniversite kurmak ise günümüzde oldukça güçtür. Bu olaya olumlu açıdan bakacak olursak; yeni üniversiteler, yeni istihdamlar sağlayacak ve bu da Türk akademisinin güçlendirecek. YÖK’ün de açıkladığı gibi, yeni kurulacak üniversitelere geçen öğrencilerin, istemeleri halinde halen öğrenim gördüğü üniversitenin diplomasını da alabilecek” dedi.

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 09:49
  1. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ural Akbulut
  2. YÖK
  3. Üniversite
  4. Sakarya Üniversitesi

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