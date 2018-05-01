Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bölünecek üniversitelerle ilgili kritik mesaj!

Yükseköğretim Kurulunca, yeni kurulacak üniversitelere geçen öğrencilerin, istemeleri halinde halen öğrenim gördüğü üniversitenin diplomasını alabileceği belirtildi.

01 Mayıs 2018 Salı 11:49
Bölünecek üniversitelerle ilgili kritik mesaj!

YÖK, yeni kurulacak üniversitelerde verilecek diplomalara ilişkin, yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamada, bazı üniversitelerin bölünerek yeni üniversiteler kurulmasına ilişkin yasa tasarısı ile ilgili alınacak diplomalar konusunda, "öğrencilerin girdiği üniversitenin değil mezun olacakları yeni kurulacak üniversitenin diplomasını alacaklarına dair" gerçek dışı ve kamuoyunu yanıltıcı iddialarda bulunulduğu belirtildi.

Yasa tasarısındaki ilgili madde ile mezuniyet belgeleri ve diplomaların, öğrenciler istediği takdirde kayıt olduğu üniversite yani halen öğrencisi olduğu üniversite adına düzenleneceği vurgulanan açıklamada, "Bu konu yasa ile güvence altına alınmaktadır ve bu hususta herhangi bir şüphe bulunmamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, yakın tarihte büyük bir üniversite ile ilgili böyle bir uygulamanın sorunsuz şekilde gerçekleştirildiği, durumun hiçbir şikayete konu olmadığı kaydedildi.

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 11:49
  1. yök
  2. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bahçeli'den CHP açıklaması! 'Sabırları taşırdı'
    1. Bahçeli'den CHP açıklaması! 'Sabırları..
    2. Artvin'de korku dolu anlar! Boğa..
    3. 24 Haziran için ilk adaylık başvurusu..
    4. KİPTAŞ’ın ucuz ev hamlesi sürecek
    5. Kamalak’tan polise suç duyurusu
    6. Elon Musk'a ağır darbe! Görevden..
    7. Nevşin Mengü algı yapmaya çalıştı,..
    8. ABD Suriye’de kaybetti! Dengesi fena..
    9. Emniyet açıkladı: Çok sayıda gözaltı var
    10. 12 milyon konut sahibi heyecanlı! İmar..
    11. Takımda kalıyor mu? Fenerbahçe'den..
    12. Bekir Coşkun'dan skandal 1 Mayıs..
    13. Çavuşoğlu'ndan kritik Suriye görüşmesi
    14. Bülent Arınç seçim tahminini açıkladı
    15. MÜSİAD’ın SAMEKSİ 0.9 artışla 53.7’ye..
    16. Babet ayakkabı giyenler dikkat!
    17. IKEA Kartal mağazası 4 Mayıs’ta açılıyor
    18. Seçim öncesi Gülen’in gözden kaçan..
    19. Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması:..
    20. Isparta'da şenliği fırsat bilen..
    İran Devrim Muhafızları'nın bulunduğu tugaya saldırı: 38 ölü 57 yaralı!
    İran Devrim Muhafızları'nın bulunduğu tugaya saldırı: 38 ölü 57 yaralı!
    Türkiye'nin büyük kozu! Batı artık iki kez düşünecek
    Türkiye'nin büyük kozu! Batı artık iki kez düşünecek
    CHP adayı belli oldu! Erdoğan mutluluktan çıldıracak
    CHP adayı belli oldu! Erdoğan mutluluktan çıldıracak
    Büyük indirim! Depolar 25 TL ucuza dolacak
    Büyük indirim! Depolar 25 TL ucuza dolacak
    Özbekistan Cumhurbaşkanı'ndan tarihi itiraf: Size çok yanlış yaptık
    Özbekistan Cumhurbaşkanı'ndan tarihi itiraf: Size çok yanlış yaptık

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Skandal sözler! "Utanıyorum... Ülke batsa umurumda değil"
    Skandal sözler! "Utanıyorum... Ülke batsa umurumda değil"
    Devlet Bahçeli'nin mutlu günü! 11. cisini satın aldı
    Devlet Bahçeli'nin mutlu günü! 11. cisini satın aldı