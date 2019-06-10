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Bolu’dan Ankara’ya Emek ve Adalet Yürüyüşü!

Binlerce emekçi Bolu’dan Ankara’ya yürüyecek. CHP ve HDP’li belediyelerin sendikal baskı ve işten çıkarmalarına karşı “Emek ve Adalet Yürüyüşü”ne büyük katılımın olması bekleniyor.

10 Haziran 2019 Pazartesi 12:29
Bolu’dan Ankara’ya Emek ve Adalet Yürüyüşü!

 Hasan Üstün  yeniakit.com.tr 

HAK-İŞ'e bağlı HİZMET-İŞ Sendikası Bolu Belediyesi'nde işçilere yönelik sendika değiştirme baskısı ve çok sayıda emekçinin haksız ve hukuksuz olarak işten çıkarılmasını protesto amacıyla "Emek ve Adalet Yürüyüşü" düzenliyor. Yürüyüş CHP Genel Merkezi önünde 22 Haziran’da basın açıklamasıyla son bulacak.

Arslan’ın Basın Açıklamasıyla Başlayacak

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 11 Haziran 2019 tarihinde (YARIN) Saat 12.00'de Bolu Belediyesi önünde bir basın açıklaması yaparak, yürüyüş hakkında kamuoyunu bilgilendirecek. Basın açıklamasının ardından Bolu Belediyesi önünden başlayacak 196 Km'lik yürüyüşün, 22 Haziran'da CHP Genel Merkezi önünde tamamlanması planlanıyor.

Bolu Belediyesi'nde işten atılan işçiler özelinde başlatılan yürüyüş, CHP ve HDP'li belediyelerde HAK-İŞ Konfederasyonu'na bağlı sendikalara üye emekçilere yönelik baskı ve tehditlere karşı da bir uyarı niteliği taşıyor. Yürüyüşe, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, HAK-İŞ'e bağlı sendikaların başkan ve yöneticileri ile Bolu Belediyesi'nde işten çıkarılan 97 işçi ve ailelerinin yanı sıra, Antalya Büyükşehir, İzmit Belediyesi, Çanakkale/Bayramiç ve İzmir/Menderes belediyelerinde işten çıkarılan işçiler ile diğer belediyelerde iş akdi feshedilen binlerce işçi katılacak.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 12:29
  1. İzmir
  2. Çanakkale
  3. Antalya
  4. HAK-İŞ
  5. Bolu Belediyesi
  6. chp
  7. chp belediyeler

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  • MEMLEKETİMMEMLEKETİM9 dk önce
    HERYERE HDPKKLILARI DOLDURAN CHP İSTANBULDA BUNU YAPAMAYACAK İNŞALLAH.BU MİLLET UYANMALI.CHP NİN BAŞINDAKİ ZAT KİM KİME HİZMET EDER ADAM SSK BATTI EMEKLİYE MAAŞ YOK SİSTEM ÇÖKTÜ ÜLKEYİ İFLASA SÜRÜKLEMEYE ÇALIŞAN YPG ÖRGÜT DEĞİLDİR DİYEN BİRİ NASIL OY VERİRLER BUNA

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