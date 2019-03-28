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Bolu'daki FETÖ/PDY davasında karar

Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla yargılanan sanıklardan 9'u, 1 yıl 6 ay 22 gün ile 7 yıl 9 ay 22 gün arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırıldı

28 Mart 2019 Perşembe 17:10
Bolu'daki FETÖ/PDY davasında karar

BOLU (AA) - Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla dava açılan sanıklardan 9'u, 1 yıl 6 ay 22 gün ile 7 yıl 9 ay 22 gün arasında değişen oranlarda hapis cezasına mahkum edildi.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıkların bazıları, avukatları ve yakınları katıldı.

Duruşmada, Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayarak, tüm sanıkların 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Savunma yapan sanık avukatları, müvekkillerinin beraatini talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan sanıklar Abdullah Ü, Cemil O, Seval O. ve Özlem K'ya 7 yıl altışar ay, Ayhan K. ile Emine G'ye 7 yıl 9 ay 22'şer gün, Fetullah Furkan Ö'ye ise 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan Ahmet C'yi 2 yıl 1 ay, Özge T'yi ise 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına mahkum eden heyet, Özge T. hakkındaki hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasını kararlaştırdı.

Mahkeme heyeti, sanıklardan İ.D. ve S.O'nun ise beraatine hükmetti.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 17:10
  1. Bolu
  2. FEÖ/PDY

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