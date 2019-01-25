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Bolu'daki FETÖ/PDY davasında karar

FETÖ/PDY kapsamında açılan davada bir sanığa 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası verildi, bir sanık beraat etti

25 Ocak 2019 Cuma 17:47
Bolu'daki FETÖ/PDY davasında karar

BOLU (AA) Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında açılan davada, bir sanık 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı, bir sanık ise beraat etti.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar R.E. ile Çetin Ertuğrul ve avukatları katıldı.

Duruşmada mütalaasını mahkemeye sunan cumhuriyet savcısı, sanıkların "terör örgütü üyeliği" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaaya karşı savunma yapan R.E, hazırladığı yazılı savunmasını mahkemeye sunarak beraatine karar verilmesini istedi.

Sanık Ertuğrul da daha önceki savunmalarını tekrar ettiğini söyleyerek, "Çocuğumun rahatsızlığı dosya içerisine sunmuş olduğum evraklarda bellidir. Rahatsızlığı henüz iyileşme sürecine girmedi. Mahkemeden beraatime karar verilmesini talep ediyorum." dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, üzerine atılı suçu işlediğine dair yeterli delil olmaması nedeniyle R.E'nin beraatine karar verirken, sanık Ertuğrul'un ise 7 yıl 9 ay 22 gün hapisle cezalandırılmasını hükmederek, hükümle tutuklanmasına karar verdi.

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 17:47
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