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Bolu'daki FETÖ/PDY davasında karar

Tutuksuz 5 sanıktan biri 3 yıl 1 ay 15 gün, diğeri 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı, 3 sanık beraat etti

23 Ocak 2019 Çarşamba 19:12
Bolu'daki FETÖ/PDY davasında karar

BOLU (AA) - Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile iltisaklı iş adamları derneği soruşturması kapsamında 5 sanığın tutuksuz yargılandığı davada karar açıklandı.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar, avukatları ve yakınları katıldı.

Dosya kapsamında araştırılacak başka husus olmadığını belirten mahkeme heyeti, cumhuriyet savcısından esasa ilişkin mütalaasını sunmasını istedi.

Cumhuriyet savcısı, tüm sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl altışar aydan onbeşer yıla kadar cezalandırmasını talep etti.

Söz verilen avukat Yusuf Renkli, tüm sanıklar hakkında savunma yaptı.

Müvekkili H.E. hakkında Gerede'de kurulan iş adamları derneğine üye olduğu iddiasıyla dava açıldığını anlatan Renkli, "Zaten bu dernek 17-25 Aralık döneminde kapatılmış ve hatır gönül münasebeti ile üye yapılmıştır. Bu derneğin FETÖ ile ilişkisi yoktur. Bununla ilgili Gerede Cumhuriyet Savcılığı tarafından takipsizlik kararı verilmiştir. İ.B. ile ilgili de kızını örgüte ait okullarda okuttuğu ifade edilmektedir. Bu tek başına bir delil değildir. Tanıklar da bu durumu açıklayarak müvekkilimi örgütle ilişkili yerlerde görmediklerini ifade etmiştir." diye konuştu.

Renkli, diğer müvekkili M.B'nin de savunmasında ısrarla örgüt üyesi olmadığını söylediğini aktararak, "Müvekkilimin her ne kadar derneğe üye olduğu iddia edilmiş ise de son gelen yazılarda bunun doğru olmadığı ortaya çıkmıştır. Diğer müvekkilim Sabri Demirbaş'ın evinde bir kısım dergi ve materyaller ele geçirilmiş ise de bu suç unsuru değildir. Bu konuda kızı da yargılanmış ve beraat etmiştir. Yakup Ezgi hakkında tanık beyanları gösterilmiş ise de bu mahkemece açıklığa kavuşturulmuştur. Bank Asya’da hesap hareketleri yoktur. Başka bankalarda büyük miktarla parası olmuş ise de bu bankaya aktarmamıştır." şeklinde konuştu.

Müvekkillerinin FETÖ/PDY üyelerinden beklenen herhangi bir faaliyetlerinin olmadığının açık olduğunu savunan Renkli, bu nedenle beraatlerine karar verilmesini istedi.

Kararını açıklayan mahkeme, sanıklar M.B, İ.B. ve H.E'nin beraatine hükmetti.

Sanık Ezgi'ye "örgüte yardım etmek" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası veren mahkeme heyeti, Demirbaş'ı ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapse mahkum etti.

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 19:12
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