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Bolu'daki FETÖ/PDY davalarında karar

Haklarında açılan davalarda tutuksuz yargılanan 2 sanıktan biri beraat etti, diğer sanık 1 yıl 8 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı

01 Mart 2019 Cuma 18:44
Bolu'daki FETÖ/PDY davalarında karar

BOLU (AA) - Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliği suçlamasıyla ayrı ayrı yargılanan 2 sanıktan birine 1 yıl 8 ay 10 gün hapis cezası verildi, diğer sanık beraat etti.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada, hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla dava açılan tutuksuz sanık öğrenci A.B. ve avukatı yer aldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın isnat edilen suçtan cezalandırılmasını istedi.

Sanık avukatı Adem Düzgün, yazılı savunmalarını daha önce mahkemeye sunduklarını ve mütalaaya katılmadıklarını söyledi.

Düzgün, müvekkilinin örgüt ile ilgili tüm bildiklerini daha gözaltına alındığı gün anlattığını belirterek, "ByLock programını kimin yüklediğini açıkça söylemiştir. Ekonomik gerekçelerle bu evlerde kalmaya mecbur kalmıştır. Müvekkilim açısından hata hükümlerinin uygulanmasını istiyoruz." diye konuştu.

Sanık A.B. de gözaltına alındığı günden itibaren etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için tüm bildiklerini anlattığını ifade ederek, "Ama ben devlete karşı bir suç işlediğim için değil, o dönemde kaldığım evlerin amacını bilmediğim için pişmanım. Beratımı talep ediyorum." şeklinde konuştu.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasına kanaat ettiği sanığa 1 yıl 8 ay 10 gün hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasını kararlaştırdı.

Aynı mahkemede görülen ikinci duruşmada tutuksuz sanık öğrenci B.G'nin yargılanmasına devam edildi.

Sanık avukatının hazır bulunduğu celsede Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayarak, sanığın üzerine atılı suçtan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan cezalandırılması istense de yeterli delil bulunamadığını açıklayarak, B.G'nin beratine hükmetti.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 18:44
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