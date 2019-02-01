Bolu'daki FETÖ/PDY davalarında karar "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan 4 sanıktan 3'ü, 6 yıl 10 ay 15'er gün, bir sanık ise 6 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı

BOLU (AA) - Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 3'ü tutuklu 4 sanığın yargılandığı davaların görülmesine devam edildi. Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, meslekten ihraç edilen askeri personeller Fatih Çakmak, Ömer Kuru ve Fırat Olçum ile avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasında, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Sanıkların avukatları, müvekkillerinin atılı suçları işlemediğini savunarak, beraat ve tahliyelerini talep etti. Sanıklar da suçsuz olduklarını ileri sürerek, beraat talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, 6 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezasına mahkum ettiği sanıkların tutukluluk hallerinin devamını kararlaştırdı. - Tutuksuz sanığın davası Aynı mahkemedeki ikinci duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla yargılanan tutuksuz sanık Ahmet Yıldırım ve avukatı katıldı. Cumhuriyet savcısı, bir önceki duruşmada mahkemeye sunduğu esasa ilişkin mütalaasını tekrarlayarak sanığın cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatı ise müvekkilinin beraatına karar verilmesini istedi. Sanık Yıldırım da suçsuz olduğunu belirterek, mahkemeden beraat talebinde bulundu. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa 6 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verdi.

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