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Bolu'daki FETÖ/PDY davalarında karar

Örgüt üyeliğinden yargılanan eski yurt müdürü 7 yıl 9 ay 22 gün, meslekten ihraç edilen eski asker 1 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı

23 Kasım 2018 Cuma 18:17
Bolu'daki FETÖ/PDY davalarında karar

BOLU (AA) - Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında 2 sanığın yargılandığı davalarda karar açıklandı.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada, örgütün yurtlarında müdürlük yapan tutuksuz sanık S.Ş'nin yargılanmasına devam edildi.

Esasa ilişkin mütalaasını mahkeme heyetine sunan cumhuriyet savcısı, örgütün gizli haberleşme uygulaması ByLock'u kullandığı, aktif Bank Asya hesabının bulunduğu, örgütün toplantılarına katıldığı ve örgüte müzahir bir şirkette yöneticilik yaptığı için sanığın örgüt üyeliğinin sabit olduğu görüşüne vardıklarını belirtti.

İddia makamının 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep ettiği sanık S.Ş. savunmasında, ByLock hesabını eşinin kullandığını savunarak, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı 7 yıl 9 ay 22 gün hapse mahkum etti.

- Eski teğmene 1 yıl 5 ay hapis cezası

Aynı mahkemedeki bir diğer duruşmada ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen, meslekten ihraç edilen eski teğmen tutuksuz sanık S.G'nin yargılanmasına devam edildi.

Cumhuriyet savcısının bir önceki duruşmada verdiği mütalaasında 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar cezalandırılması talep edilen S.G, mütalaaya karşı savunma yaptı.

Örgüt ile bağlantısı olmasına rağmen pişmanlığından dolayı her şeyi anlattığını aktaran S.G, "Devletime faydam olsun diye kendim ve onlar hakkındaki her şeyi en şeffaf şekilde anlattım. Sakladığım hiçbir şey yoktur. Devletime yardımcı olmaya çalıştım. Gelinen aşamada beraatıma karar verilmesini istiyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 5 ay hapis cezası verdiği sanık hakkındaki hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasını kararlaştırdı.


Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 18:17
  1. Bolu
  2. FETÖ/PDY
  3. karar

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